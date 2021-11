शरद पवार के बाद संजय राउत का BJP पर हमला, 'हमारे लोगों को झूठे आरोप में भेज रहे हैं जेल लेकिन हम डरेंगे नहीं'

Maharashtra

मुंबई, 18 नवंबर। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से भाजपा पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 'हमारे लोगों को या तो झूठे आरोपों और झूठे सबूतों के आधार पर जेल भेज दिया जाता है या उन्हें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हम भी उनमें से एक थे लेकिन हमने कहा था कि हम डरेंगे नहीं। इसका भुगतान उन्हें करना ही होगा।' संजय राउत ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बात का समर्थन करते हुए कहा कि 'मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है।'

आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर भड़के एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 'महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर झूठे आरोपों को लगाने के बाद पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर फरार हैं, भाजपा ने जो किया है उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। अब कोई जाकर क्यों नहीं पूछ रहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर कहां हैं? जिसने कुछ भी नहीं किया उसे आपने जेल में डाल दिया है, यह कहां का न्याय है?' पवार ने धमकी देते हुए कहा कि 'आप (बीजेपी) ने अनिल देशमुख को जेल में डाल दिया है, जो कि निर्दोष हैं, आपको इसका भुगतान करना होगा।'

पवार ने पूछा-आज कहां हैं परमबीर सिंह?

पवार ने आगे कहा कि 'एक दिन परमबीर सिंह मुझे मिलने आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि अनिल देशमुख ने हमें वसूली करने को कहा है, मैंने मुख्यमंत्री को भी इस बारे में बताया है, मैं अचरज में पड़ गया।' मैंने कहा कि 'देशमुख ऐसा कर सकते हैं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं लेकिन अगर ऐसा है तो आप उनकी बात मत मानिए। उसी शाम को अनिल देशमुख मुझसे मिले और कहे कि मेरे ऊपर गंभीर और गलत आरोप लगाए गए हैं , जब तक इन आरोपों की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है लेकिन आज कहां हैं परमबीर सिंह, क्यों नहीं वो सामने आ रहे हैं?'

गौरतलब है कि पवार ने ये बात बुधवार को नागपुर में एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। दरअसल इस वक्त मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह फरार हैं। उन्होंने अनिल देशमुख पर अवैध वसूली जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वैसे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगौड़ा घोषित कर दिया गया है।

Our people are either sent to jail on the basis of false allegations and fake evidence or they're tortured by Central agencies. We had been one of them but we had said that we won't be scared said Shiv Sena MP Sanjay Raut.