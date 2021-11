नवाब मलिक की बेटी ने जारी किया समीर वानखेड़े का शादी का सर्टिफिकेट और रिसेप्शन का इनविटेशन कार्ड

Maharashtra

मुंबई, 21 नवंबर। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच चल रहा विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस बीच नवाब मलिक की बेटी नीलोफर ​​मलिक ने समीर वानखेड़े से जुड़े नए दस्तावेज जारी किए हैं। नीलोफर ​​मलिक ने कथित मैरिज सर्टिफिकेट और एक वेडिंग रिसेप्शन इनविटेशन कार्ड सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं जिसमें दावा किया गया है कि वह वानखेड़े की शादी के हैं।

गौरतलब है कि क्रूज डग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में आए समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक ने मोर्चा खोला है। अब नवाब मलिक की बेटी नीलोफर ​​मलिक ने भी वानखेड़े के खिलाफ ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं, अब उन्होंने समीर वानखेड़े के शादी का सर्टिफिकेट शेयर किया है। दस्तावेज के मुताबिक इसे बांद्रा मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय के मैरिज ऑफिसर जेजी बरमेडा ने जारी किया था। कथित प्रमाण पत्र में दूल्हे समीर वानखेड़े और दुल्हन डॉ शबाना कुरैशी के साथ तीन गवाहों के नाम यासमीन अजीज खान, निखिल छेड़ा और ग्लेन पटेल के हस्ताक्षर दिखाई दे रहे हैं।

While Mr. Wankhede & his kin continue to be in denial despite of all the evidence, here’s another piece of proof for all to see. Sameer Dawood Wankhede’s wedding invite. Funny that a man who demanded arrests on basis of assumptions, refuses to acknowledge such hard facts. pic.twitter.com/nI8cUQPg1S