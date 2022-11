मुंबई के जेजे अस्पताल में मिली ब्रिटिश जमाने की 132 साल पुरानी सुरंग, अब खुलेंगे कुछ और राज

Maharashtra

oi-Neeraj Kumar Yadav

ब्रिटिश काल के दौरान बनी 132 साल पुरानी सुरंग मुंबई के सरकारी अस्पताल जेजे में मिली है। यह सुरंग 200 मीटर लंबी है। इस सुरंग का शिलान्यास वर्ष 1890 में किया गया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए अस्पताल की डीन डॉ. पल्लवी सपले ने बताया कि जिस बिल्डिंग के नीचे सुरंग मिली है। उसका इस्तेमाल कभी महिलाओं और बच्चों के इलाज के लिए मेडिकल वार्ड के रूप में किया जाता था। लेकिन अब इसे एक नर्सिंग कॉलेज में बदला जा रहा है। यह सुरंग जे जे अस्पताल और ग्रांट मेडिकल कॉलेज, मुंबई के परिसर में स्थित है।

JJ Hospital Tunnel: Mumbai के Hospital में मिली अंग्रेजों के जमाने की सुरंग

