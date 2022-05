मुंबई: सांताक्रूज इलाके में LIC ऑफिस में लगी आग, कंप्यूटर-फाइल रिकॉर्ड, फर्नीचर जलकर हुए खाक

Maharashtra

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 07 मई: महाराष्ट्र के मुंबई के सांताक्रूज इलाके में एलआईसी कार्यालय की इमारत में आज सुबह शनिवार (07 मई) को आग लग गई। फिलहाल वहां फायर फाइटिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है। मुंबई अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक दमकल की आठ गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मुंबई अग्निशमन अधिकारी ने कहा है कि आग एलआईसी कार्यालय भवन की दूसरी मंजिल पर लगी थी।

उन्होंने कहा कि एलआईसी कार्यालय भवन की दूसरी मंजिल पर वेतन बचत योजना अनुभाग में बिजली के तारों, स्थापना, कंप्यूटर, फाइल रिकॉर्ड, लकड़ी के फर्नीचर आदि जल गए हैं। इसके अलावा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। 8 मोटर पंपों की तीन छोटी होज लाइनें चालू हैं।

Maharashtra | Fire breaks out in LIC office building in Santacruz area in Mumbai this morning, eight fire tenders are present at the spot. Fire fighting operations are underway. No injuries or casualties reported. pic.twitter.com/ekV1B7TdxT