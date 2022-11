मुंबई एयरपोर्ट पर 61 किलोग्राम सोना पकड़ा, कस्टम के इतिहास में एक दिन में सबसे बड़ी बरामदगी

Maharashtra

oi-Love Gaur

Mumbai Airport Customs: मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम लगातार बड़े एक्शन ले रहा है। पिछले कुछ महीनों में कई सोने की तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनको कस्टम की टीम ने पकड़ा है। वहीं अब मुंबई एयरपोर्ट कस्टम ने एक ही दिन में 61 किलो सोना जब्त किया है। विभाग ने 11 नवंबर (शुक्रवार) को 32 करोड़ रुपए की कीमत का 61 किलो सोना जब्त किया और सात यात्रियों को दो अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया है।

सीनियर कस्टम अधिकारी के मुताबिक एयरपोर्ट कस्टम विभाग के इतिहास में यह एक दिन में दर्ज की गई अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। गिरफ्तार लोगों में शुक्रवार को पांच पुरुष और दो महिला यात्री शामिल हैं।

#WATCH | 61 kg gold valued at Rs 32 crore seized at Mumbai airport. 7 accused including 5 male & 2 female passengers were arrested. The gold bars were concealed on their body in a specially designed belt, having multiple pockets, wrapped around their torso: Mumbai Airport Customs pic.twitter.com/TrGP9Rvx8I