महाराष्ट्र में बढ़ा कोरोना तो मंत्री ने 'दिल्ली वासियों' पर मढ़ा दोष, कहा- दिल्ली से आने वाले फैला रहे कोविड

Maharashtra

oi-Pallavi Kumari

नागपुर, 06 जून: महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के केस काफी बढ़े हैं। महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के मंत्री नितिन राउत ने सोमवार (06 जून) को 'दिल्ली से नागपुर आने वाले प्रवासियों' को इसके लिए जिम्मेदार बताया। दिल्ली वासियों पर दोष मढ़ते हुए महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने कहा कि उनके यहां आने की वजह से कोरोना फैल रहा है। उन्होंने कोविड के मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए 'हवाई अड्डे पर ट्रेसिंग और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक कोरोना जांच कराने की बात की है।

महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, ''नागपुर में बढ़ते कोरोना मामलों के पीछे मुख्य कारण दिल्ली से आने वाले प्रवासी हैं। आज पाए गए 35 मामलों में से अधिकांश मामले दिल्ली के हैं। मुझे लगता है कि हमें एयरपोर्ट पर ही ट्रेसिंग करनी चाहिए और शहरी और ग्रामीण इलाकों में कोरोना टेस्ट अधिक करने चाहिए।''

