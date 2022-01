महाराष्ट्र: गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस के पेंट्री कार में आग लगने से हड़कंप, सभी यात्री सुरक्षित

Maharashtra

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 29 जनवरी। महाराष्ट्र के नंदुरबार स्टेशन में प्रवेश करते समय गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस की पेंट्री कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कोच से आग की लपटें उठने के बाद आनन-फानन में फायर बिग्रेड को बुलाया गया। इसके बाद आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग किया गया। पेंट्री कार अलग कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सभी यात्री सुरक्षित हैं। रेल मंत्रालय ने बताया कि सुबह 10.35 बजे डिप्टी एसएस/नंदुरबार ने नंदुरबार कंट्रोल को सूचित किया कि नंदुरबार स्टेशन में प्रवेश करते समय गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस की पेंट्री कार में आग लग गई।

उधर, घटना की जानकारी मिलते ही पश्चिमी रेलवे की ओर से मौके पर तुरंत मेडिकल टीम व पैरामेडिकल स्टाफ को मौके पर भेजा गया। जो ट्रेन आग की चपेट में आई उसमें 22 कोच जुड़े हुए थे। इनमें से 13 कोच पैंट्री कार के थे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और आग पर भी काबू पा लिया गया है। यह हादसा उस समय हुआ जब ट्रेन नंबर 12993 (गांधीधाम-पुरी एक्सप्रेस) महाराष्ट्र के नंदुरबार स्टेशन में प्रवेश कर रही थी।

At 10.35 am Dy SS/Nandurbar informed Nandurbar Control that fire detected in pantry car of Gandhidham-Puri Express while entering Nandurbar station. Fire brigade was called. Fire extinguishers being used to douse off fire. Pantry car separated. All pax are safe: Railways Ministry