बिहार: रेलवे परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का हंगामा, तोड़फोड़-पत्थरबाजी, ट्रेन जलाई, पुलिस-फोर्स तैनात

गया। बिहार के गया में बवाल मच गया है। यहां रेलवे भर्ती परीक्षा में कथित-अनियमितताओं के विरोध में अभ्यर्थियों का कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा था। आज प्रदर्शन उग्र हो गया, प्रदर्शनकारियों ने हदें लांघ दीं। चलती ट्रेनों पर पथराव किया गया, और जमकर तोड़फोड़ की गई। यार्ड में खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन को तो आग के हवाले ही कर दिया। वह धू-धूकर जली। उपद्रव के बीच घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा गई।

सूचना मिलने पर फायर बिग्रेड की टीम घटनास्थल पहुंच गई है और धू-धू कर जल रही ट्रेन की बोगियों से आग को बुझाने में जुटी है। उधर, कुछ अभ्यर्थियों का अभी भी हंगामा चल रहा है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि, रेलवे परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर हमारा आक्रोश भड़का है। सीबीटी-2 परीक्षा की तारीख अधिसूचित नहीं की गई थी और 2019 में अधिसूचित रेलवे परीक्षा पर आज तक कोई अपडेट नहीं मिला... उसका रिजल्ट अभी भी प्रतीक्षित है। प्रदर्शनकारियों ने कहा, ''हम सीबीटी 2 परीक्षा रद्द करने और परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग करते हैं।'

रेलवे स्टेशन पर कई जगह अभ्यर्थियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की और जमकर उत्पात मचाया। कुछ अभ्यर्थियों ने आगजनी करते हुए ट्रेन में आग लगा दी। एक रेलवे-कर्मी ने कहा कि, छात्रों के प्रदर्शन के तीसरा दिन है और वे बहुत उग्र हो गए हैं। गया रेलवे स्टेशन परिसर में उन्होंने चलती ट्रेन पर पथराव किया है। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। हालांकि, अभी आक्रोशित छात्रों के सामने उग्र छात्रों पर से पुलिस का नियंत्रण टूटता दिख रहा है।

प्रदर्शनकारियों ने श्रमजीवी एक्सप्रेस को भी भारी क्षति पहुंचाई है। जगह-जगह उग्र छात्रों ने कई ट्रेनों को निशाना बनाया है। कई तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं।

जहानाबाद-समस्तीपुर में भी हंगामा

गया के अलावा बिहार के जहानाबाद-समस्तीपुर में भी हंगामा किया जा रहा है। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस-फोर्स घटनास्थलों पर भेजी जा रही है। बताया जा रहा है कि, जहानाबाद, समस्तीपुर, रोहतास समेत कई इलाकों में ​स्टूडेंट रेलवे ट्रैक पर उतर गए और उत्पात मचाया। एक जगह हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले बरसाए हैं।

इस सबके बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दोपहर साढ़े तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रेलवे कर्मचारियों से भी मारपीट होने की खबरें आ रही हैं। बिहार के अलावा यूपी के भी कुछ हिस्सों में RRB-NTPC के रिजल्ट में कथित-तौर पर हुई धांधली के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बिहार में गया, जहानाबाद, समस्तीपुर, रोहतास समेत कई इलाकों में हो-हल्ला मचा हुआ है।

रेल की पटरियों पर फूंका प्रधानमंत्री का पुतला

खबर है कि, प्रदर्शनकारियों ने जहानाबाद में रेलवे ट्रैक पर ही प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का पुतला फूंका है। यहां वे 5 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सरकार विरोधी नारे भी लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जहानाबाद रेलवे स्टेशन से कुछ दूर गया-पटना रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन बाधित हो गया है।

We want to tell the students that they should not get influenced by anyone, and not damage govt property. A committee has been formed by the govt to look into the matter: Aditya Kumar, SSP Gaya pic.twitter.com/EgTg7zOHH7