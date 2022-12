महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, 2 हेक्टेयर तक के धान पर देगी 15 हजार रुपए हेक्टेयर बोनस

महाराष्ट सरकार ने धान की खेती को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राज्य विधानसभा परिषद में अपनी बातों को रखते हुए शिंदे ने कहा कि 2 हेक्टेयर तक धान की खेती करने वाले किसानों को सरकार बोनस देगी।

Maharashtra

oi-Neeraj Kumar Yadav

महाराष्ट्र सरकार ने 2 हेक्टेयर तक के धान पर 15 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से 5 लाख किसानों को फायदा होगा। इस बात की जानकारी राज्य विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी। राज्य विधानसभा में अपनी बातों रखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज ही मैं राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन की घोषणा करता हूं। यह परिषद महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस नेतृत्व टाटा संस के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन इस परिषद का नेतृत्व करेंगे।

The State government has decided to give a bonus of Rs 15,000 per hectare for paddy up to 2 hectares. 5 lakh farmers will benefit from this: Maharashtra CM Eknath Shinde in State Assembly pic.twitter.com/U5CYfpJE3s