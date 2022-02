क्या संजय राउत शिवसेना नेतृत्व और MVA सरकार से नाराज हैं ?

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 9 नवंबर: शिवसेना के राज्यसभा सांसद और केंद्रीय राजनीति में उसके सबसे बड़े चेहरे संजय राउत आजकल काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी परेशानी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायूड को मंगलवार को भेजी उनकी चिट्ठी से जाहिर होती है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति से शिकायत की है कि केंद्रीय एजेंसियां उनकी पार्टी यानी शिवसेना के नेताओं के खिलाफ लगा दी गई हैं। उनका आरोप है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि उसने सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया। उनका दावा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां शिवसेना नेताओं और विधायकों को व्यवस्थित तरीके से निशाना बना रही हैं। लेकिन, राउत की बौखलाहट दरअसल सिर्फ बीजेपी से नहीं है। कहीं ना कहीं वह अपनी पार्टी के नेतृत्व और महाराष्ट्र की सरकार से भी परेशान नजर आ रहे हैं।

English summary

Sanjay Raut, stunned to see the ED tightening its grip on his close relatives in Maharashtra, is angry for not getting support by Shiv Sena leadership and the MVA government