Go First: बेंगलुरु से पटना जा रही फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, 139 यात्री थे सवार

Maharashtra

oi-Akarsh Shukla

नागपुर, 27 नवंबर। बेंगलुरु से पटना जाने वाली गो फर्स्ट फ्लाइट की नागपुर हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिग कराई गई है। विमान में 139 यात्री सवार थे। एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट के प्रवक्‍ता ने बताया कि विमान को तकनीकी कारणों के चलते नागपुर के लिए डायवर्ट किया गया, जहां विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। राहत की बात ये है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें विमान से बाहर निकाल लिया गया है। शाम 4 बजकर 45 मिनट की फ्लाइट से यात्रियों को पटना के लिए रवाना किया जाएगा।

नागपुर हवाई अड्डे के एक अधिकारी आबिद रूही ने बताया कि बेंगलुरु-पटना गोएयर (गो फर्स्ट) की उड़ान में 139 यात्री और चालक दल के सदस्य तकनीकी खराबी के कारण नागपुर हवाई अड्डे पर उनके विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। वहीं, गो फर्स्ट के एक अधिकारी ने कहा, बेंगलुरु से पटना जाने वाली गो फर्स्ट फ्लाइट को कॉकपिट में खराब इंजन की चेतावनी के कारण नागपुर के लिए डायवर्ट किया गया था, जिसके कारण कप्तान को एहतियात के तौर पर इंजन को बंद करना पड़ा। इसके बाद कैप्टन ने विमान को सुरक्षित नागपुर हवाई अड्डे पर उतरा।

Bengaluru-Patna GoAir flight with 139 passengers & crew members on board makes an emergency land at Nagpur airport due to technical glitch, as per Abhid Ruhi, an official of Nagpur airport