उड़ान भरते ही आसमान में फेल हो गया विमान का इंजन, पायलट ने ऐसे बचाई यात्रियों की जान

oi-Abhijat Shekhar

न्यूयॉर्क, नवंबर 21: अमेरिका के न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट का उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एक एक इंजन फेल हो गया, लेकिन उस वक्त पायलट ने जिस धैर्य का परिचय दिया है, उसकी जबरदस्त तारीफ की जा रही है। पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ जमीन पर मौजूद क्रू-मेंबर्स की जान हलक में अटकी हुई थी। छोटी सी गलती से भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन, पायलट ने सभी यात्रियों की जान बचा ली।

English summary

The engine of the flight from Brussels to New York failed at an altitude of 37 thousand feet, know how the pilot saved the lives of the passengers?