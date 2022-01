शॉर्ट फिल्म Why I killed Gandhi का कांग्रेस ने किया विरोध, कहा- महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होनी चाहिए ये फिल्म

Maharashtra

oi-Prashanth Rai

मुंबई। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे पर बनी शॉर्ट फिल्म को लेकर बवाल मचा हुआ है । इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा कि यदि आप गांधीजी के हत्यारे को नायक के रूप में चित्रित करते हैं, तो यह स्वीकार्य नहीं है। हमारा देश गांधी और उनकी विचारधारा के माध्यम से जाना जाता है। वह दुनिया भर में मनाया जाता है। कांग्रेस इसका विरोध करेगी। महाराष्ट्र में इस फिल्म की रिलीज की अनुमति न देने के लिए सीएम से अनुरोध करेंगे।

If you portray Gandhiji's murderer as hero, it's not acceptable.Our country is known through Gandhi & his ideology.He's celebrated worldwide.Congress will oppose it; will request CM not to allow this movie's release in Maharashtra: Nana Patole, Cong, on 'Why I killed Gandhi'movie