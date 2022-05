Video: शरद पवार पर पोस्ट किया तो BJP प्रवक्ता को दफ्तर में घुसकर मारा चांटा, NCP कार्यकर्ताओं पर आरोप

Maharashtra

पुणे, 15 मई: एनसीपी चीफ शरद पवार के खिलाफ कथित टिप्पणी पोस्ट करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता विनायक आंबेकर को कुछ लोगों ने उनके दफ्तर में घुसकर चांटा मारा है। भाजपा नेता पर हमला करने का आरोप पवार की पार्टी एनसीपी के कार्यकर्ताओं पर है और यह घटना कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद इसपर सियासी बवाल शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के नेता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक ने महाराष्ट्र की सत्ताधारी दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंबेकर पर पवार के खिलाफ टिप्पणी लिखने से एनसीपी के लोग भड़क गए थे और उनपर इस तरह से हमला करने का आरोप लग रहा है। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने हमलावरों पर फौरन कार्रवाई की मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी एक मराठी अखबार के ट्वीट को रिट्वीट करके अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का आरोप लगाते हुए, दो दिनों में हुई इस तरह की घटनाओं पर सवाल उठाया है।

स्मृति ईरानी ने किया महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना

मराठी दैनिक लोकमत के ट्विटर हैंडल से 14 तारीख को एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के भाजपा नेता पर हमले का वीडियो शेयर किया गया है। जिसमें मराठी में पवार पर पोस्ट करने के लिए एनसीपी कार्यकर्ताओं पर भाजपा के विनायक आंबेकर पर पिटाई की बात लिखी गई है। इसे रिट्वीट करते हुए केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने लिखा है, 'फ्री स्पीच के कथित चैंपियंस अपने मन की बात कहने के लिए एक बुजुर्ग नागरिक को पीटते हैं और एक महिला को गिरफ्तार करते हैं। वे अभिव्यक्ति की आजादी को बेरहमी से कुचलते हैं और उनके साथी पहले से तय की गई चुप्पी के साथ इस कार्रवाई को होने देते हैं। '

बीजेपी ने एनसीपी वर्करों पर फौरन कार्रवाई की मांग की

उधर महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी यह वीडियो शेयर किया है और मराठी में कैप्शन में जो कुछ लिखा है उसका मोटे तौर पर ये अर्थ निकल रहा है कि 'महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनायक आंबेकर पर एनसीपी के गुंडों ने हमला किया है और बीजेपी की ओर से मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। एनसीपी के इन गुंडों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।'

'मुझे चांटा मारा, मेरा चश्मा टूट गया'

उधर आंबेकर ने पुणे पुलिस में उनके ऑफिस में घुसकर उनकी पिटाई करने के लिए करीब 20 एनसीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि एनसीपी सांसद गिरीश बापट ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उनसे माफी मांगने को कहा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा, 'आज मेरे पास किसी का कॉल आया कि वह कुछ टैक्स एडवाइस चाहता है। यह आदमी 20 लोगों के साथ मेरे ऑफिस में आया और मुझे चांटा मारा। मेरा चश्मा टूट गया। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और मुकदमा दर्ज करवाना चाहता हूं।'

इससे पहले एनसीपी कार्यकर्ताओं ने आंबेकर के खिलाफ पवार को लेकर कथित आपत्तिजनक पोस्ट लिखने का आरोप लगाते हुए पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। इससे पहले ठाणे पुलिस एक मराठी अभिनेत्री केतकी चिताले को भी एनसीपी अध्यक्ष के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट के लिए गिरफ्तार कर चुकी है।

