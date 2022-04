आर्यन खान ड्रग्स केस में NCB के गवाह बने प्रभाकर सेल की हार्ट अटैक से मौत

Maharashtra

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 02 अप्रैल: अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स मामले में जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के गवाह बने प्रभाकर सेल की शुक्रवार (01 अप्रैल) को मौत हो गई। 36 वर्षीय प्रभाकर सेल का निधन हार्ट अटैक से हुआ है। प्रभाकर सेल के वकील तुषार खंडारे के अनुसार, कल (01 अप्रैल) चेंबूर के माहुल इलाके में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। प्रभाकर सेल कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग मामले में एनसीबी के पंच गवाह थे।

कथित तौर पर सुनी गई बातचीत के आधार पर प्रभाकर सेल को मामले में मुख्य गवाह बताया गया था, जिसने एनसीबी अधिकारी समीर वानखड़े पर रिश्वत लेने की बात भी कही थी, जिसके बाद 25 करोड़ वाली बात उठी थी। दावों के अनुसार, पहले एनसीबी द्वारा जांच का नेतृत्व कर रहे अधिकारी समीर वानखेड़े के लिए 8 करोड़ रुपये मागे गए थे। राजनीतिक विवाद के बीच समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था, बाद में उनका तबादला कर दिया गया।

सेल ड्रग-ऑन-क्रूज मामले में एनसीबी के एक अन्य गवाह केपी गोसावी का बॉडीगार्ड था। जिसकी सेल्फी आर्यन खान के साथ वायरल हुई थी। कथित तौर पर ये सेल्फी प्रभाकर सेल ने गोवा जाने वाले क्रूज पर ली थी।

Mumbai | NCB's panch witness in Cordelia cruise drug case, Prabhakar Sail died yesterday. As per his lawyer Tushar Khandare, he died of a heart attack at his residence in Mahul area of Chembur yesterday.

(File pic of Prabhakar Sail) pic.twitter.com/CUplYNkuIh