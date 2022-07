'वो बालासाहेब के पोते हैं, आदित्य ठाकरे पर नहीं होगा कोई एक्शन', व्हिप के उल्लंघन पर बोली टीम शिंदे

Maharashtra

oi-Love Gaur

मुंबई, 05 जुलाई: महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद भी एकनाथ शिंदे पक्ष और उद्धव ठाकरे गुट के बीच सियासी जंग जारी है। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पक्ष वाले शिवसेना गुट ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसी के तहत नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को उद्धव ठाकरे गुट के 16 विधायकों को सरकार का समर्थन करने के लिए जारी व्हिप का उल्लंघन करने पर निलंबित करने के लिए एक याचिका दी है। हालांकि इन 16 विधायकों में आदित्य ठाकरे का नाम नहीं है।

शिवसेना के मुख्य सचेतक भरत गोगावाले ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने हमारे व्हिप की अवहेलना करने वाले सभी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए नोटिस दिया है। बालासाहेब ठाकरे के प्रति हमारे सम्मान के कारण आदित्य ठाकरे का नाम नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि हमने बालासाहेब ठाकरे के प्रति सम्मान को देखते हुए उनका (आदित्य ठाकरे का) नाम (अयोग्यता के लिए) नहीं दिया। सीएम इस पर फैसला लेंगे।

We have given notices to disqualify all the MLAs who defied our whip; have not given his (Aaditya Thackeray's) name due to our respect for Balasaheb Thackeray: Shiv Sena chief whip Bharat Gogawale pic.twitter.com/hRQZsqZ7Lj