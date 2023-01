white sandalwood smuggling : इस केंद्रीय विवि पर चंदन चोरों की नजर, दो साल में 560 पेड़ चोरी

सागर विवि की पहाड़ियों और परिसर में सफेद चंदन के तस्करों की नजर लगी हुई है। विवि प्रशासन की लचर सुरक्षा व्यवस्था के कारण चोरों और तस्करों के हौसले बुलंद हैं। यहां जब—तब लाखों रुपए कीमत के चंदन के पेड़ काट लिए जाते हैं।

डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के कैम्पस से पिछले 2 साल में 560 चंदन के पेड़ काटे जा चुके हैं। विश्वविद्यालय के 803.8 हेक्टेयर (1984 एकड़) के इलाके में 70 प्रतिशत से अधिक एरिया जंगल का है, जिसमें लंबे समय से चंदन चोर सक्रिय हैं। दिलचस्प बात यह है कि 71 चौकीदारों की लंबी फौज होने के बावजूद चोरी गए चंदन पेड़ों की एक भी रिपोर्ट संबंधित थाने में नहीं दर्ज नहीं गई है। केवल विवि की ओर से शिकायती आवेदन भेजे गए हैं। जबकि वर्ष 2014 से 2020 के बीच यहां 84 राज्य सुरक्षा औद्योगिक बल के बंदूकधारी कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। फिलहाल एसएसएएफ से विश्वविद्यालय का अनुबंध समाप्त हो चुका है। इसके बाद अब बैखौफ विवि के जंगल से चंदन चोरी का सिलसिला जारी है

White sandalwood smugglers are keeping an eye on the hills and campus of Sagar University. Due to the poor security system of the university administration, the spirits of thieves and smugglers are high. Here sandalwood trees worth lakhs of rupees are cut every now and then.