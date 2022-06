Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 15 जून। सागर नगर न‍िगम में पार्षदों का चुनाव लडने के इच्‍छुक लोगों को अभी ट‍िकट के ल‍िए दो द‍िन का और इंतजार करन होगा। शहर के 48 वार्ड में से अध‍िकांश वार्डों के पार्षद प्रत्‍याश‍ियों के नाम लगभग फाइनल हो गए हैं, लेक‍िन कुछ नामों पर मंत्र‍ियों, सांसद व व‍िधायक के बीच असहमत‍ि के कारण मामला अटक गया है। अब 17 जून शुक्रवार को इनके नाम की घोषणा होगी। इधर भाजपा ने देर रात नगर पाल‍िका मकरोन‍िया, देवरी, बीना सह‍ित नगर पंचायत परिषद रहली, शाहपुर, पर‍िषदों में पार्षद प्रत्‍याश‍ियों के नाम की घोषणा कर दी गई है।

सागर नगर न‍िगम से पार्षद बनने की इच्‍छा रखने वाले नेताओं और पदाध‍िकार‍ियों को फ‍िलहाल इंतजार करना होगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने शहर के प्रत्‍याश‍ियों के नाम रोककर रखे हैं। यहां एक-दूसरे दल के प्रत्‍याश‍ियों के नामों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। उधर मकरोन‍िया नपा में कुछ वार्डों के नाम रोक लिए गए हैं। इनके नाम बाद में ड‍िक्‍लेयर क‍िए जाएंगे। इसके अलावा ज‍िले की बाकी नगर पंचायत पर‍िषदों की घोषणा गुरुवार को होने की संभावना है। यह बताते चले कि सागर में नामांकन जमा करने की आख‍िरी तारीख 18 जून तय की गई है। भाजपा उसके ठीक एक द‍िन पहले अपने पार्षद प्रत्‍याश‍ियों के पत्‍ते खोलेगी तो कांग्रेस भी कुछ ऐसी ही रणनीत‍ि पर काम कर रही है।

संभागीय चयन सम‍ित‍ि में द‍िग्‍गज बैठे, फ‍िर भी अटकी सूची

धर्मश्री स्थित भाजपा संभागीय कार्यालय में संभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित बुलाई गई थी। इसमें समिति के संयोजक एवं कैबीनेट मंत्री भूपेन्द्र सिंह, कैबीनेट मंत्री गोपाल भार्गव, कैबीनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, कैबीनेट मंत्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, प्रदेश महामंत्री एवं विधायक हरीशंकर खटीक, प्रदेश मंत्री ललिता यादव, सांसद राजबहादुर सिंह, जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया, विधायक प्रदीप लारिया की मौजूदगी में लंबा मंथन चला। बाद में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में प्रत्याशियों के ल‍िए पैनल में प्राप्त नामों पर चर्चा की गई। प्रत्याशियों की घोषणा से पूर्व एक बार पुनः आगामी 17 जून को चयन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी जिसके बाद सागर नगर निगम एवं शेष नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी।

English summary

People willing to contest the election of councilors in Sagar Municipal Corporation will have to wait for two more days for tickets. Out of 48 wards of the city, the names of councilor candidates for most of the wards are almost final, but the matter has been stuck due to disagreement between ministers, MPs and MLAs on some names. Now their name will be announced on Friday, June 17.