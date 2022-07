Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 22 जुलाई। जगत जननी माता के मां शीतला और मरहई माता के स्‍वरुप को स्‍वर्णरथ में व‍िराजमान कर शुक्रवार को सागर भ्रमण कराया गया। माता के रथ के आगे परंपरा अनुसार प्रतीक स्‍वरुप बकरों को लगाया गया था। सबसे खास बात रथयात्रा के प्रारंभ होने से समाप्‍त होने के दौरान जगह-जगह लोगों ने पंडा-पुजारियों से अपने स‍िर से बलाओं और नजर दोष का उतारा कराया। सागर में केशरवानी समाज सालाना त‍िसाला पूजा करता है, ज‍िसे बहुत बड़े स्‍तर पर मनाया जाता है।

सागर में केशरवानी समाज की सालाना त‍िसाला पूजा और रथयात्रा शुक्रवार को भीतर बाजार से न‍िकाली गई। मान्‍यता अनुसार बकरों के प्रतीक बनाकर रथ को शहर भ्रमण कराया गया। लोग माता की आरती कर रथ का स्‍वागत करते हैं। दूसरी ओर यात्रा के आगे-आगे लोग काली शक्‍त‍ियों से बचाव, बलाओं और नजर दोष से छुटकारे के ल‍िए नीबू ओर अन्‍य सामग्री से उतारा करवाते हैं। तंत्र-मंत्र का मायाजाल भी रचा जाता है। उल्‍लेखनीय है कि मान्‍यता अनुसार मानव कल्‍याण और भक्तों की बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए सागर में पिछले 182 सालों से सार्वजनिक तिसाला बड़ी पूजा की जाती है। इसमें रथयात्रा प्रमुख महोत्‍सव माना जाता है।

English summary

During the Tisala Rath Yatra in Sagar of MP, thousands of people were seen sitting on the streets with lemons cut on their heads, and with the help of tantra mantra, they were seen to get rid of their troubles, sufferings, evil forces and eyesight. In fact, during the annual big puja by the Kesharwani society, the Rathyatra of Sheetla Mata is taken out in the city, thousands of people participate in it.