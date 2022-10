Tikamgarh : भरोसा जीतकर पार्टी के नाम पर युवती को बुलाया, पहले खुद ज्यादती की, फिर दोस्तों के हवाले किया

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Tikamgarh में एक महीने पहले रहने आई एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म करने वाले एक युवक ने युवती को पहले घर किराए पर दिलाया था। पार्टी के नाम पर खेत पर बुलाया और दुष्कर्म के बाद दोस्तों को सौंप दिया था।

MP के टीकमगढ़ में एक युवती से दोस्ती कर उसका भरोसा हासिल करने के बाद एक युवक द्वारा उसका शारीरिक शोषण करने, उसके बाद दोस्तों को सौंपने और पांच अन्य युवकों द्वारा युवती से बारी-बारी से दुष्कर्म किया था। प्रतिरोध करने पर युवती से मारपीट भी की गई थी। सभी छह युवक रातभर युवती का शोषण करते रहे। सुबह युवती घर पहुंची और हिम्मत करने पुलिस थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 376,377, 323, 506, 294, 342 के तहत नामजद मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया कर लिया है। प्रशासन मामले में सभी आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चलाने की कार्यवाही कर सकता है।

Transport Minister ने बिना सील्ट बेल्ट जीप चलाई, कांग्रेस बोली- नियम क्या सिर्फ जनता-विपक्ष के लिए है?

युवती को किराए का मकान दिलाया था, इसलिए भरोसा था

टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे ने स्थानीय मीडिया को बताया कि पीड़ित युवती 23 साल की है और करीब एक महीने पहले ही टीकमगढ़ आई थी, जिसकी मुलाकात आरोपी अरविंद साहू से हुई थी। अरविंद साहू ने इस युवती को एक किराए पर मकान दिलाया था। बताया गया कि 26 अक्टूबर को रात में अरविंद के कहने पर उसका दोस्त राहुल यादव युवती के कमरे पर गया और बाइक पर बैठाकर एक खेत पर ले गया, जहां अरविंद और उसके अन्य साथी पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान इन सभी आरोपियों ने युवती के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि उसके साथ मारपीट भी की थी। युवती द्वारा बड़ी हिम्मत कर पुलिस में आकर शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है।

English summary

A case of gang rape of a girl who came to live in Tikamgarh a month ago has come to the fore. A young man who had raped the girl had earlier given the house on rent. Called on the farm in the name of party and handed it over to friends after rape.