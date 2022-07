Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 29 जुलाई। अंतरराष्‍ट्रीय व‍िश्‍व बाघ द‍िवस पर हम आपको म‍िलवाते हैं बुंदेलखंड के उन राजा-रानी से ज‍िन्‍होंने यहां के जंगलों को बाघों से आबाद क‍िया है। महज चंद सालों में इन बाघों ने यहां के जंगलों पर न केवल अपना सामाज्‍य स्‍थाप‍ित किया, बल्‍क‍ि इलाके की पहचान बने और टाइगर स्‍टेट में बुंदेलखंड का सिर गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। पन्‍ना में 75 बाघ तो सागर में 10 बाघ मौजूद हैं।

English summary

On International World Tiger Day, we introduce you to the kings and queens of Bundelkhand who have populated the forests here with tigers. In just a few years, these tigers have not only established their society on the forests here, but have become the identity of the area and are proudly raising the head of Bundelkhand in the Tiger State. There are 75 tigers in Panna and 10 tigers in Sagar.