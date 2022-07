Madhya Pradesh

सागर, 29 जुलाई। मप्र में बुंदेलखंड का न‍िवाड़ी ज‍िला एकमात्र और इकलौता ऐसा ज‍िला है, जहां ज‍िला पंचायत कार्यालय नहीं है। यहां अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष व सदस्‍यों तो ठीक खुद सीईओ के बैठने की जगह तो ठीक कुर्सी तक उपलब्‍ध नहीं है। नव न‍िर्वाच‍ित अध्‍यक्ष और सदस्‍यों का शपथ ग्रहण भी कलेक्‍टोरेट भवन के सभागार में कराया जाएगा।

न‍िवाड़ी मप्र का इकलौता ज‍िला है जहां ज‍िला पंचायत कार्यालय ही नहीं, अध्‍यक्ष-सदस्‍य कहां बैठेंगे यह अभी तय नहीं है। न‍िवाड़ी प्रदेश का 52 वां ज‍िला था। यहां कई अन्‍य कार्यालय भी क‍िराये की जगह या दूसरे सरकारी भवनों में उधार की व्‍यवस्था में चल रहे हैं। सभी का एक ही सवाल है, आख‍िर ज‍िला पंचायत अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष, सदस्‍य, सीईओ, अध‍िकारियों को कहां बैठक व्‍यवस्‍था दी जाएगी।

चार साल पहले ज‍िला घोष‍ित हुआ था

न‍िवाड़ी को प्रदेश का 52 वां तथा बुंदेलखंड का छठवां ज‍िला बनाए करीब 4 साल होने को हैं। 01 अक्‍टूबर 2018 को मप्र सरकार ने न‍िवाड़ी को ज‍िला घोष‍ित किया था। लेक‍िन यहां ज‍िला पंचायत के ल‍िए भवन की व्‍यवस्‍था नहीं की गई है। पहली दफा इस ज‍िले में ज‍िला पंचायत का गठन का न‍िवार्चन संपन्‍न कराया गया है।

10 वार्ड हैं ज‍िला पंचायत के अधीन

Niwari district of Bundelkhand is the only and only district which does not have a district panchayat office. Here the chair, vice-president and members, not even the right seat is available for the CEO himself. The swearing-in of the newly elected president and members will also be held in the auditorium of the Collectorate building.