Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 7 अगस्‍त। मप्र के सागर ज‍िले के गढ़ाकोटा में एक गाय ने दो पैर वाला बछड़ा जन्‍मा है। बछड़े के जन्‍म के बाद इलाके में उसको देखने के ल‍िए कौतूहल बना हुआ है, जबक‍ि पशु पालक परेशान है। वेटरनरी डॉक्‍टर से जन्‍मजान व‍िकृत‍ि बता रहे हैं, हालांक‍ि बछड़े फ‍िलहाल तक पूरी तरह स्‍वस्‍थ बताया जा रहा है।

English summary

A cow has given birth to a two-legged calf in Gadhakota of Sagar district of MP. After the birth of the calf, there is curiosity to see the calf in the area, while the animal husband is upset. Veterinary doctors are telling birth deformities, although the calves are being told completely healthy till now.