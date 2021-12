दर्दनाक हादसा: पिता के सामने बेटे की ट्रेन से कटकर हुई मौत, दूसरी ट्रेन की चपेट में पिता भी आया

Madhya Pradesh

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 03 दिसंबर। मध्‍यप्रदेश के होशंगाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पिता के सामने उसका मासूम बेटा ट्रेन से कटकर मर गया। बच्‍चे को देखने के पटरी पर पिता पहुंचा और वो भी पटरी पर आ रही ट्रेन से कट कर मर गया।

ये दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को हिला कर रख दिया है। दरअसल, बच्‍चे को ट्रेन से कटा देख पिता तुरंत पटरी पर बैठकर रोने चिल्‍लाने लगा।उसी बीच ट्रेन आई और पिता भी ट्रेन से कट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

ये घटना सोहागपुर के माधोपुरा में रात साढ़े बारह बजे घटी। छोटे लाल विश्‍वकर्मा नाम का बेटा परिवार से झगड़ा होने के बाद गुस्‍से से घर से बाहर चला गया। उसका पिता मोहनलाल बेटे को मनाकर घर वापस लाने के लिए उसके पीछे रेलवे ट्रैक तक आए और बेटे को मानने लगे। लेकिन बेटा छोटेलाल जाकर ट्रेक पर बैठ गया और जैसे ही वो वहां बैठा सामने से आ रही ट्रेन ने उसके टुकड़े कर दिए।

छोटे लाल के शव के चिथड़े हो गए और ट्रैक पर 200 मीटर तक फैले गए थे। बेटे के शरीर के छोटे-छोटे चीथड़े उड़ते देखकर मोहनलाल सुध खोकर वहीं ट्रैक पर रोने लगा और दूसरी ट्रेन के चपेट में आने के बाद दोनों की मौत हो गई।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार छोटेलाल की पत्‍नी दिवाली के बाद अपने ससुराल वापस नहीं आई थी, इस वजह से वो काफी तनाव में था। जिस कारण वो गुस्‍से में आकर ट्रेन के आगे कटकर अपनी जिंदगी समाप्‍त कर देने जैसा कदम उठाया। दोनों का शव पोस्‍टमार्टमे के लिए भेजा गया और मामले की पुलिस विवेचना कर रही है।

English summary

Son passed away after being hit by a train in front of father, father also came in the grip of another train