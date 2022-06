Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 16 जून। हीरों के ल‍िए व‍िश्‍व व‍िख्‍यात पन्‍ना नगरी में फ‍िर मजदूरों की क‍िस्‍मत चमक उठी है। जरुआपुर में पांच मजदूरों ने उथली खदान ली थी, महज 20 द‍िन की मेहनत के बाद खदान से सवा छह कैरेट का हीरा न‍िकला है, ज‍िसकी अनुमान‍ित कीमत 30 लाख रुपए आंकी गई है। हीरा जेम क्‍वाल‍िटी का है और काफी ऊंचे दाम पर ब‍िकता है।

English summary

Sunil Kumar, a resident of Jaruapur in Panna district, along with his four companions, had been searching for diamonds for the past two years by taking mines at different places. Finally, the penance was successful and the last 20 days already, the mine which he had taken 10 by 10 feet, turned the luck.