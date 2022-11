कप्तान साहब क्लीन बोल्ड, उड़ गए स्टम्प... डीएम ने टेबल टेनिस-बिलियर्ड पर हाथ आजमाए

Madhya Pradesh

IAS-IPS कभी कभार ही मस्ती के मूड में नजर आते हैं। मप्र के सागर एसपी तरुण नायक क्रिकेट के बल्ले से शॉट लगाने नजर आए। चंद गेंद खेलने के बाद वे लगातार दो दफा क्लीन बोल्ड हो गए। इधर कलेक्टर दीपक आर्य टेबिल टेनिस और बिलियर्ड पूल पर शॉट लगाते नजर आए। दरअसल बीती शाम दोनों अधिकारी नवनिर्मित सिटी स्टेडिम की व्यवस्थाओं व सुविधाओं का निरीक्षण करने पहुंचे थे, इस दौरान वे खुद को खेल में हाथ आजमाने से रोक नहीं सके।

Smart City के तहत तैयार किए जा रहे नव निर्मित सिटी स्टेडियम में कलेक्टर और पुलिस कप्तान खेलों में हाथ आजमाते और शॉट लगाते नजर आए। तस्वीरों में एसपी तरुण नायक, कलेक्टर दीपक आर्य, निगमायुक्त चंद्रशेखर शुक्ला सहित अन्य अधिकारी दिख रहे हैं। एसपी नायक ने नेट प्रेक्टिस के लिए लगाई गई बॉलिंग मशीन से कई शानदार शॉट खेले। इस दौरान एक बाल पर वे क्लीन बोल्ड हो गए, बॉल ने स्टम्प उड़ा दिए। इधर वे कलेक्टर दीपक आर्य के साथ टेबिल टेनिस पर शॉट खेलते भी दिखे। तस्वीरों में कलेक्टर दीपक आर्य टेबिल टेनिस खेलने के लिए एसपी के साथ मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक शॉट लगाते दिखे।

Stadium में तैयार बिलियर्ड पूल पर भी कलेक्टर और एसपी ने हाथ आजमाए। यहां शॉट लगाने के लिए दोनों अधिकारी पहले आप, पहले आप करने दिख रहे थे। यहां पहले एसपी ने बिलियर्ड स्टिक से व्हाइट वाल से निशाने साथ कर शॉट लगाए तो बाद में कलेक्टर आर्य ने शानदार तरीके से एक के बाद एक कई शॉट खेले। इनके साथ निगमायुक्त व स्मार्ट सिटी सीईओ चंद्रशेखर शुक्ला सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण, 26 का सागर आ रहे

प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 26 नवंबर गौर जयंती पर सागर आ रहे हैं। सागर गौरव दिवस पर वे यहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब डेढ़ सौ करोड़ से तैयार विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इधर सिटी स्टेडियम जनता को समर्पित करेंगे। अटक पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे।

Sagar Police Captain Tarun Nayak got clean bowled on the fourth wall in cricket... Here Collector Deepak Arya tried his hands on Billiard and Table Tennis with SP.