महाकाल लोक की तरह तैयार होगा ‘कुंडेश्वर शिवधाम’ केंद्र ने राज्य सरकार से मांगा प्रस्ताव

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Mahakal Lok बुंदेलखंड के प्रसिद्ध महादेव मंदिर 'कुंडेश्वर शिवधाम' को उज्जैन के महाकाल लोक व ओंकारेश्वर मंदिर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने राज्य सरकार से इसके लिए प्रस्ताव मांगा है।

Bundelkhand के टीकमगढ़ जिले में कुंडेश्वर शिवधाम लाखों लोगों की आस्था और श्रृद्धा का केंद्र है। यहां दूर-दूर से भक्त कुंडेश्वर महादेव के दर्शन करने आते हैं। इलाके को पर्यटन क्षेत्र के रुप में विकसित करने के लिए स्थानीय लोग काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। बीते दिनों महाकाल लोक, ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया गया है। इसके बाद टीकमगढ़ इलाके से केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र खटीक ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी को पत्र लिखा था।

कार के नीचे छिपा बैठा था 10 फीट लंबा एलीगेटर, जैसे ही ड्राइवर की पड़ी नजर तो हुआ कुछ ऐसा...Video में देखें

केंद्रीय मंत्री ने डॉ. खटीक को बताया राज्य सरकार से प्रस्ताव मांगा है

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने डॉ. वीरेंद्र खटीक के पत्र के जवाब में एक पत्र भेजकर सूचना दी है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत ओंकारेश्वर का विकास नामक परियोजन का काम पूरा हो चुका है और अमरकंटक में तीर्थाटन संरचना के विकास का काम चल रहा है। बुंदेलखंड के शिवधाम कुंडेश्वर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत विकसित करने के लिए मध्यप्रदेश की सरकार से प्रस्ताव मांगा है। राज्य सरकार से इस संबंध में प्रस्ताव मिलते ही उस पर विधिवत कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

English summary

Bundelkhand's famous Mahadev temple 'Kundeshwar Shivdham' will be developed on the lines of Ujjain's Mahakal Lok and Omkareshwar temple. The Union Ministry of Tourism and Culture has sought a proposal from the state government for this.