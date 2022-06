Madhya Pradesh

सागर, 20 जून। राजनीत‍ि में वर्तमान हालातों को देखते हुए युवा वर्ग दूर से ही नमस्‍कार कर न‍िकल लेता है, लेक‍िन न‍िकाय चुनाव में कुछ बदली-बदली सी बयार चल रही है। पहले पंचायत चुनाव में स्‍टूडेंट से सीधे बेट‍ियां सरपंच बनी, तो अब न‍िगम चुनाव में महज 24 साल की उम्र में पढाई के दौरान ही श‍िवानी दुबे ने केशवगंज वार्ड से न‍िर्दलीय प्रत्‍याशी के रुप में सत्‍तारुढ भाजपा और मुख्‍य व‍िपक्षी दल कांग्रेस को चुनौती दी है।

मप्र के सागर ज‍िला मुख्‍यालय पर नगर न‍िगम चुनाव के दौरान एमए की स्‍टूडेंट श‍िवानी दुबे चुनावी मैदान में उतर गई हैं। वे महज 24 साल की हैं और बीए करने के बाद एमए की पढाई कर रही हैं। श‍िवानी ने बीते कुछ समय नगर न‍िगम की योजना शाखा में बतौर आउटसोर्स कर्मचारी काम भी किया है। इस दौरान उनके सामने शहर की हैरान-परेशान आवाम पहुंची और न‍िगम की भर्राशाही को भी नजदीक से देखा और महसूस किया तो उन्‍होंने लोगों की मदद करने और समाजसेवा के ल‍िहाज से पार्षद बनने की राह पकड ली।

कांग्रेस और भाजपा के ल‍िए श‍िवानी बनी चुनौती

श‍िवानी की उम्र भले ही कम है लेक‍िन उनका नालेज और समझ किसी से कम नहीं। बोलने में तेज तर्रार, न‍िर्भीक श‍िवानी ने जब वार्ड में चुनाव प्रचार प्रारंभ किया तो वार्डवास‍ियों ने उन्‍हें अपना समर्थन देना भी शुरू कर द‍िया है। प्रचार के तरीके, बोलचाल, लोगों से म‍िलनसार‍िता के कारण श‍िवानी सत्‍तारुढ और मुख्‍य व‍िपक्षी पार्टी के प्रत्‍याश‍ियों के ल‍िए कडी चुनौती बनकर सामने आई हैं। बता दें कि केशवगंज वार्ड नंबर-38 से कांग्रेस ने न‍िलोफर अंजुम खान तो भाजपा ने पूर्व पार्षद सरोज सतीष साहू को ट‍िकट द‍िया है।

English summary

Shivani Dubey has jumped in the fray to contest the election of Sagar Municipal Corporation councilor in just 24 years. Shivani Keshavganj ward is contesting as an independent. He also got offers from other regional parties, but Shivani has decided to contest as an independent.