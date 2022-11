खराब सड़कों से जान को खतरा, कोर्ट में याचिका दाखिल, हाजिर हों कलेक्टर-कमिश्नर

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

madhya Pradesh के सागर में एक अधिवक्ता ने सड़कों की दुर्दशा, कदम-कदम पर गड्ढों और इनसे आए दिन हो रहे हादसों, घायल हो रहे दुपहिया वाहन चालकों, आम नागरिकों को एलर्जी, आंखों में जलन, श्वांस, कमर में दर्द, रीड़ की हड्डी का दर्द ये गड्ढे दे रहे हैं। इसको लेकर सागर के अधिवक्ता ने कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। यह पहला मौका है जब सागर में इस तरह की सार्वजनिक मुद्दे को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई हो। इसमें कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को प्रतिवादी बनाया गया है।

Sagar के व्यस्ततम मार्गों की गड्ढों से भरी और खुदी पड़ी सड़कों से तंग आकर एक अधिवक्ता पवन नन्होरिया ने जिला न्यायालय में कलेक्टर व नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। जिसे पीठासीन अधिकारी सागर ने स्वीकार करते हुए 02 दिसंबर को सुनवाई नियत की है। अधिवक्ता पवन नन्होरिया ने बताया कि इस समय शहर के प्रमुख मार्गों की सड़कों की हालत बेहद खराब है। आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं मोहन नगर वार्ड में रहता हूं। जहां से जिला न्यायालय आने.जाने के लिए बड़ा बाजार, सिटी कोतवाली, तीन बत्ती परकोटा, बस स्टेंड, पीली कोठी की सड़कों से होकर आवागमन करना पड़ता है। वर्तमान में सभी इलाकों की सड़कों की हालत बहुत जर्जर है। जिन्हें दुरुस्त कराने के लिए नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर जवाबदेह हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं कराई जा रही।

स्कूली बच्चों के जीवन को खतरा, जिम्मेदार कौन

वकील नन्होरिया ने बताया कि यह याचिका धारा.22 ए एवं बी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम.1987 के तहत दायर की गई है। मेरी यह याचिका शहर के उन सभी नागरिकों से जुड़ी है जो इस सड़क पर सफर करते हैं। इसमें सबसे चिंताजनक पहलू स्कूली बच्चों का है। जो यहां से आते.जाते हैं। ईश्वर न करे, अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है, तो उसके लिए कौन ज्मिेदार होगा? इसके अलावा पूर्व से विभिन्न शारीरिक व्याधियों से जूझ रहे लोग जब इन सड़कों से आवगमन करते होंगे तो उन्हें कितनी वेदना होती होगी।

पहली पेशी के पहले ही बन सकती हैं सड़कें, क्योंकि सीएम आ रहे हैं

सड़कों की खस्ताहालत को लेकर कोर्ट में लगी याचिका पर अगले महीने सुनवाई होना है। इधर प्रशासनिक व नगर निगम सूत्रों का कहना है कि याचिका के तहत जिन सड़कों की समस्याओं और बिंदुओं को उठाया गया है, उनका निराकरण इससे पहले ही हो सकता है। बता दें कि आगामी 26 नवंबर गौर जयंति पर सागर गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सागर आ रहे हैं। इसके पूर्व ही नगर निगम इन सड़कों को दुरुस्त करा सकता हैं। पिछले दिनों इसके लिए एक टेंडर भी लग चुका है।

English summary

The rotten and potholed roads have become the destiny of the people. The life and property of their school children and common citizens have become at risk. Responsible is sitting with his face turned away. A PIL has been filed in this matter in Sagar. Such a petition has been filed for the first time in Sagar.