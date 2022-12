झज्जर MLA के भाई शिवराज को गिरफ्तार कर सागर लाई पुलिस, 420 के तहत मामला दर्ज, जेल भेजा

मप्र के सागर की पुलिस हरियाणा में गुरुग्राम विधायक बलराज कुंडू के भाई शिराज कुंडू को गिरफ्तार कर सागर लाई है। सागर में एमएलए बलराज व उनके भाई शिवराज पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हैं।

Sagar धोखाधड़ी के एक तीन साल पुराने मामले में मोतीनगर पुलिस ने हरियाणा के झज्जर जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शिवराज कुंडू निवासी झज्जर हरियाणा है। शिवराज हरियाणा से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का भाई है। शिवराज पर जैसीनगर में बने एक सीसी रोड के भुगतान के मामले में दिसंबर 2019 में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। यह केस पेटी कॉन्ट्रेक्टर धर्मवीरसिंह निवासी झज्जर ने गिट्टी समेत अन्य सड़क निर्माण मेटेरियल के 5 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान नहीं करने पर दर्ज कराया था। इधर मोतीनगर पुलिस ने शिवराज कुंडू को जिला न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

स्थानीय पुलिस की मदद से कोठी से गिरफ्तार किया

पुलिस के अनुसार शिवराज को उसके खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों में दर्ज एफआईआर के बारे में नोटिस के माध्यम से जानकारी दी गई थी। बावजूद इसके वह तीन साल तक पुलिस या न्यायालय के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों मार्गदर्शन में एक टीम गठित की और उसे शिवराज को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार एक दिन पहले पुलिस झज्जर पहुंची और हरियाणा की पुलिस को इस बारे में सूचना देकर उसके कोठीनुमा निवास पर पहुंच गई। जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस पर दबाव बनाकर झूठा केस दर्ज कराया

इस मामले में सागर पहुंचे केसीसी के एमपी स्टेट हेड हाशिम खान ने कहा कि यह सारा मामला पुलिस पर दबाव बनाकर बनवाया गया। दरअसल जो लोग रिपोर्टकर्ता हैं। उनके भुगतान के लिए केसीसी सीधे तौर पर ज्मिेदार नहीं है। अगर इन लोगों के साथ कोई ठगी हुई भी है तो उसके लिए रेडकॉन नाम की कंपनी का कर्ताधर्ता रोहित शर्मा जवाबदेह है। पेटी कॉन्ट्रेक्टर होने के नाते शर्मा को हमारी कंपनी समय-समय पर भुगतान करती रही। उसके भी हमारे पास सबूत हैं। हाशिम के अनुसार, रोहित शर्मा इस गड़बड़ी के उजागर होने के बाद से ही गायब है। जब हाशिम खान से यह पूछा गया कि आप भी इसी तरह के एक मामले में आरोपी है, तो उन्होंने बताया कि मेरे खिलाफ भी झूठा केस दर्ज कराया गया।

