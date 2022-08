Sagar: महापौर का फूलों से किया गया निगम में स्वागत, चैंबर की दहलीज को नमन, कुर्सी को प्रणाम किया

Madhya Pradesh

सागर, 8 अगस्त। महापौर संगीता तिवारी ने सोमवार को शुभ मुहूर्त में नगर निगम में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निगम में अपने चैंबर की दहलीज को पहले झुककर प्रणाम किया, उसके बाद अपना दायां पैर आगे रखकर पहला कदम रखा। इसके पहले निगम कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने उन पर फूल बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया।

नगर निगम सागर की नव निर्वाचित महापौर संगीता तिवारी अपने पति डाॅ, सुशील तिवारी, बेटे, भतीजे व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सुबह करीब साढे ग्यारह बजे नगर निगम कार्यालय पहुंची थीं। यहां पर मुख्यद्वार से ही उन पर फूलों की बारिष कर जोरदार स्वागत किया गया। निगम कर्मचारियों ने बाहर आकर परिसर में ही उनको फूलो के गुदस्ते भेंट कर अगुवानी की। ढोल नगाडों के साथ उनका स्वागत किया गया।

चैंबर की दहलीज पर झुकी, प्रणाम किया

महापौर संगीता तिवारी सबके साथ निगम में अपने चैंबर के बाहर तक पहुंची तो यहां उन्होंने चैंबर के बाहर दहलीज पर झुककर पहले प्रणाम किया बाद में दाहिना पैर अंदर रखकर प्रवेष किया। मेयर की चेयर के पास पहुंचकर कुर्सी को प्रणाम किया। टेबल को प्रणाम किया उसके बाद कुर्सी पर बैठीं। यहां निगम सचिव ने उनको पदभार ग्रहण करने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षकर कराकर विधिवत रूप से पदभार ग्रहण कराया।

प्रथम नागरिक की कुर्सी पर बैठते ही भावुक हो गई

महापौर संगीता तिवारी मेयर की कुर्सी पर बैठते ही कुछ पलों के लिए भावुक नजर आईं। खुषी और जिम्मेदारी का अहसास जेहन में आते ही उनकी आंखे और गला उनके भावुक होने की गवाही दे रहा था। हालांकि चंद पलों में ही उन्होंने खुद को संभाला और चैंबर में मौजूद लोगों से चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। यहां कुछ समय गुजारने और काम समझने के बाद वे निगम के नए भवन की बिल्डिंग का निरीक्षण करने पहुंची और निर्माण कार्यों की जानकारी ली।

