Cobra Rescue मप्र के सागर के सिरोंजा में सरपंच बल्लू पटेल के घर में रात में एक कोबरा सांप पहुंच गया। कोबरा अनाज की बोरियों से होते हुए, 4 फीट ऊंचे आले में रखे भगवान के झूले के पीछे जाकर छिप बैठ गया। झूला खाली था, सांप की फुफकार सुनकर परिजन को कोबरा की घर में मौजूदगी का अहसास हुआ। जैसी ही उनकी नजर मंदिर के झूले पर गई तो कोबरा को देखकर होश फाख्ता हो गए।

भगवान के झूले पर कोबरा का कब्जा, फन फैलाकर फुफकार रहा था

स्नेक कैचर अकील बाबा ने बताया कि उनके पास सिरोंजा से बीती देर शाम फोन आया था कि घर के मंदिर में एक काला सांप फन फैलाए फुफकार रहा है। वे करीब आधे घंटे में मौके पर पहुंचे तो एक आले में रखे भगवान के खाली झूले में कोबरा सांप फन फैलाये बैठा था। गनीमत यह रही कि वह आले से नीचे नहीं उतरा, अन्यथा वह घर में कहीं अन्य जगह पहंुंच जाता और घर के सदस्यों को खतरा हो सकता था। अकील के अनुसार उन्होंने स्टिक के सहारे महज पांच मिनट में कोबरा को काबू में कर लिया। करीब 4 फीट लंबा कोबरा था, जिसे सुरक्षित डिब्बे में रखकर ले गए और जंगल में छोड़ा।

ठंड से बचने सुरक्षित जगह की तलाश में घरों तक पहुंच जाते हैं

अकील बाबा ने बताया कि ठंड का सीजन शुरु होने के कारण जानवर और कीड़े ठंडी हवा से बचने के लिए वे सुरक्षित जगह की तलाश में घरों तक पहुंच जाते हैं। जहरीले सांप शिकार की तलाश में रात के समय यहां-वहां घूमते हैं, इसी दौरान ठंड से बचने घरों के आसपास पहुंच जाते हैं। कई दफा वे दरवाजे-खिड़की से होते हुए घरों के अंदर पहुुंच जाते हैं। बता दें कि इसी इलाके में बीते दिनों एक घर में एक कोबरा सांप युवक के साथ रातभर रजाई में दुबका रहा था, सुबह जब उसकी नींद टूटी तो उसे रजाई के अंदर कुछ गुदगुदी सी महसूस हुई, जिसके बाद उसे सांप होने का अहसास हुआ था।

If a poisonous snake enters the temple of God, then imagine what would be the condition of the family members. The poisonous cobra snake, painted black in the Sironja of Sagar, kept hissing for about an hour by spreading its hood in the swing of God kept in the niche of the sarpanch. Later he was rescued by the snake catcher.