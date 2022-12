Sagar: कोयले से भरी मालगाड़ी की कपलिंग टूटी, एक हिस्सा धड़धड़ाते आगे निकल गया

बीना जंक्शन के पास कोयले से भरी एक मालगाड़ी की कपलिंग टूटने से गाड़ी के डिब्बे दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा आगे निकल गया तो एक हिस्सा पीछे छूट गया, बाद में गाड़ी बैक कर पीछे लाई गई, तब बाकी डिब्बे जोड़े जा सके।

बीना के मालखेड़ी-महादेवखेड़ी रेलवे लाइन पर गुरुवार को कोयले से भरी एक मालगाड़ी की कपलिंग टूटने से मालगाड़ी दो हिस्सों में बंट गई। जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इसके बाद करीब ढ़ाई घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा, लेकिन यात्री ट्रेनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

बीना के कृषि उपज मंडी के पीछे स्थित मालखेड़ी-महादेवखेड़ी रेल लाइन पर कोटा की ओर जा रही कोयले से भरी मालगाड़ी के डिब्बों के बीच लगी कपलिंग अचानक से टूट गई, इससे मालगाड़ी दो हिस्सों में बंट गई और आगे का हिस्सा करीब सौ मीटर आगे निकल गया। मालगाड़ी की स्पीड कम होने से एक बड़ा हादसा टल गया। मालगाड़ी में सबसे पीछे के केबिन में ड्यूटी पर मौजूद ट्रेन मैनेजर नीतेश गुप्ता ने बॉकी टॉकी से लोको पायलट को इसकी सूचना दी, जिन्होंने तत्काल ट्रेन को रोका। सुधार कार्य होने पर करीब ढाई घंटे बाद मालगाड़ी को आगे के लिए रवाना किया गया।

