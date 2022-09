MP: परिवहन मंत्री के इलाके में शराबी पुलिस का आतंक, बिहारी मजदूरों, डाॅक्टर पर बेल्ट बरसाए

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 11 सितम्बर। मप्र के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत के विधानसभा क्षेत्र में जैसीनगर थाना में पदस्थ नशेड़ी आरक्षक ने बेकसूर मजदूरों व ग्रामीणों पर बेल्ट से कहर बरपा दिया। उसने नशे की हालत में अपने तीन साथियों के साथ मिलकर यहां पाइप लाइन व पानी की टंकी का काम देख रहे बिहारी मजदूरों पर बिना किसी कारण के बेरहमी से बेल्ट बरसा दिए। इतना ही नहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक डाॅक्टर गांव में मरीज देखने जा रहे थे, उनको रोककर भी पुलिसकर्मी ने बेल्ट से मारपीट की है। मजदूरों और डाॅक्टरों ने आरक्षक व उसके साथियों पर रुपए छीनने के भी आरोप लगाए है। इधर मामले से सकपकाए थाना प्रभारी ने अपने आरक्षक की गलती पर पर्दा डालने का पूरा प्रयास किया।

सागर जिले के सुरखी विधानसभा के अधीन आने वाले जैसीनगर थाना में पदस्थ आरक्षक रघुराज सिंह ने बीते रोज इलाके के जमुनिया रमपुरा गांव में पाइप लाइन का काम कर रहे बिहार से आए मजदूरों पर एक अपराधी को खाना खिलाने का आरोप लगाते हुए बेल्ट से पिटाई शुरु कर दी। आरक्षक शराब के नशे में चूर था और उसे होश नहीं था कि वह किसके साथ क्या कर रहा है। उसके साथ तीन अन्य लोग भी थे। मजदूरों व ग्रामीण तो आरक्षक ने मारपीट करने में महिलाओं तक को नहीं बख्शा। इधर रास्ते में स्थानीय डाॅक्टर जो गांव में किसी महिला का इलाज करने जा रहे थे, उन्हें रोककर उन पर आरोप लगाया कि तुम फरार अपराधी का इलाज करते हो, जब डाॅक्टर ने ऐसा किसी अपराधी का इलाज करने से मना किया तो नशे की हालत में चूर हाथ में बेल्ट लिए आरक्षक रघुराज डाॅक्टर पर भी टूट पड़ा।

Sagar: बादाम चोरी के शक में जैन मंदिर के पुजारी ने नाबालिग को बंधक बनाया, रस्सियों से बांधकर पीटा

ग्रामीणों की भीड़ पहुंची तब आरक्षक का आतंक थमा

नशे की हालत में आरक्षक रघुराज सिंह और उसके साथियों ने दर्जनों मजदूरों, महिलाओं, राह चलते ग्रामीणों व स्थानीय डाॅक्टर से बेल्ट से मारपीट की तो फिर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने मामले में हस्तक्षेप किया और आरक्षक व उसके साथियों को घेर लिया। इस दौरान आरक्षक वर्दी की धौंस दिखाता रहा, जिसका ग्रामीणों ने वीडियों बना लिया। मौके की नजाकत को देख आरक्षक के साथ आए उसे साथी भाग खड़े हुए।

पाइप लाइन कंपनी के मैनेजर ने थाने में कराई शिकायत

जैसीनगर व आसपास के इलाके में पाइप लाइन व टंकी का कम कर रही लक्ष्मी सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर नीतेश यादव ने अपने कर्मचारियों के साथ थाने पहुंचकर टीआई को मामले की जानकारी दी। नीतेश यादव ने बताया कि उनके यहां बिहार से पिछले दिनों मजदूर आए थे। अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है। वे बाहर के गरीब मजदूर है। पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में उन्हें इतना मारा कि दहशत के कारण वे मौके से भाग गए हैं। ऐसे हम इलाके में कैसे काम कर पाएंगे। मामले में थाना प्रभारी का कहना है कि आरक्षक एक फरार आरोपी की तलाश में गया था। दोनों तरफ से एक दूसरे कि शिकायत की गई है। आरक्षक का मुलाहजा कराया गया है। यदि वह शराब के नशे में था तो एमएलसी रिपोर्ट में आ जाएगा। मजदूरों की भी एमएलसी व इलाज कराया जा करा है।

English summary

In the assembly constituency of Madhya Pradesh Transport and Revenue Minister Govind Rajput, the drug addicts posted at Jaisinagar police station wreaked havoc on innocent laborers and villagers with a belt. In a state of intoxication, he, along with his three companions, mercilessly rained belts on Bihari laborers looking after the work of pipeline and water tank here without any reason.