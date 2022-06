Madhya Pradesh

सागर, 17 जून। एमपी पीएससी की परीक्षा में मंगलसूत्र, झुमके, चूडी, करधन, लोंग, अंगूठी, पायल, ब‍िछ‍िया सह‍ित पुरुष-मह‍िलाओं के हाथ में बंधे रक्षासूत्र, कलावे, ताबीज की बारीक‍ि से जांच होगी। इनता ही नहीं जूता, मोजा, घडी, बेल्ट, टोपी, पर्स, गॉगल, मोबाइल, केलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सह‍ित अन्‍य सामग्री प्रत‍िबंध‍ित रहेगी। आयोग ने यह न‍िर्णय हाईटेक तरीके से होने वाली नकल को रोकने के मद्देनजर ल‍िया गया है। गौरतलब है कि रव‍िवार 19 जून को मप्र लोक सेवा आयोग कि प्रारंभिक परीक्षा आयोज‍ित होना है।

राज्‍य सेवा प्रारंभिक परीक्षा ज‍िले में 19 जून को आयोज‍ित होगी। इसके ल‍िए 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं ज‍िन पर 11 हजार 500 परीक्षार्थी शाम‍िल होंगे। परीक्षा से संबंध‍ित न‍ियम और गाइड लाइन जारी करते हुए बताया गया है कि स‍िर से लेकर हाथ-पैर में पहनने वाला क‍िसी भी तरह का गहना, आभूषण सबकी बारीकि से केंद्र के बाहर जांच की जाएगी। वहीं जूता, मोजा, घड़ी, बेल्ट, टोपी, मोबाइल, केलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, धूप के चश्‍में, बाल बांधने बाला क्‍लेचर, बक्‍कल, र‍िस्‍ट बेंड, प्रतिबंधित रहेंगे।

प्रवेश पत्र के साथ अध‍िकृत पहचान-पत्र जरुरी

पीएससी की ल‍िख‍ित परीक्षा में शाम‍िल होने के ल‍िए आयोग से जारी प्रवेश पत्र सह‍ित परीक्षार्थी को कोई एक मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। पहचान पत्रों में मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, आयकर पेन कार्ड, केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटायुक्त सेवा पहचान पत्र, पासपोर्ट, फोटो सहित बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों को मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र शामिल हैं।

The State Services Preliminary Examination will be conducted in the district on June 19. For this, 30 examination centers have been set up, on which 11 thousand 500 candidates will appear. While issuing the rules and guidelines related to the examination, it has been told that any kind of jewelry, jewelery worn from the head to the hands and feet will all be closely examined outside the center.