करंट लगाकर किया गया था तेंदुए का शिकार, खेत में पड़ मिला था नर तेंदुआ

पन्ना के पवई इलाके के बमुरहा गांव में बीते 17 जनवरी को खेत में मृत मिले तेंदुए को भी शिकार करंट लगाकर किया गया था। वन विभाग ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

पन्ना टाइगर रिजर्व (Panna Tiger Reserve) इलाके से सटे पवाई के बमुरहा गांव में बीते दिनों तेंदुए का शिकार भी करंट लगाकर किया गया था। यह इलाका वन्य जीवों के लिए खतरनाक होता जा रहा है। वन विभाग की टीम ने लंबी जांच के बाद तेंदुए का शिकार करने वाले को गिरफ्तार ​कर जेल भेज दिया है।

पन्ना दक्षिण वन मंडल अधिकारी नीतेश पटेल ने बताया कि 17 जनवरी को पवई के बमुरहा गांव में खेत में एक तेंदुए का शव मिला था। गांवा वालों ने ही इसकी सूचना वन विभाग को दी थी। वन विभाग ने तेंदए का जब पोस्टमार्टम कराया तो सामने आया कि तेंदुए की मौत स्वभाविक नहीं थी, बल्कि करंट लगाकर उसका शिकार किया गया था। इसके बाद अधिकारियों ने जांच-पड़ताल करते हुए पूछताछ की तो शिकारी का ​सुराग लग गया। बमुरहा गांव के ही लोकेंद्र पटेल ने तेंदुए का शिकार किया था। वन विभाग की टीम ने मुखबिरों को स​क्रिय कर उसकी लोकेशन में लगाया गया था। बीत रोज जैसे ही उसकी लोकेशन मिली, तो गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

शिकारी के फंदे में 14 घंटे तड़पता रहा तेंदुआ,पन्ना से बुलाई थी रेस्क्यू टीम

बाघों सहित कई जानवरों का शिकार कर लिया गया

पन्ना टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 80 के आसपास बाघ मौजूद हैं। इन बाघों की टेरेटरी के कारण इलाका रिजर्व का एरिया छोटा पड़ने लगा है। जिस कारण कारण अन्य जंगली जानवर गांवों की तरफ रुख कर लेते हैंं। इस कारण इनका शिकार करना आसान हो जाता है। टाइगर भी बड़े बाघों की दहशत के कारण जंगल के बाहरी इलाकों और गांव के आसपास पहुुंच जाते हैं, जिस कारण शिकारी का आसान शिकार बन रहे हैंं। रिजर्व के अंदर नर्सरी इलाके में फंदे और करंट से दो बाघों का शिकार किया जा चुका है, तो दो नील गाय, एक हायना और अन्य जानवर भी मारे जा चुके हैं।

English summary

The leopard found dead in the field on January 17 in Bamurha village of Pawai area of ​​Panna was also hunted by electrocution. The Forest Department has arrested an accused in this case and sent him to jail.