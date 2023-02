MP : पन्ना में नीलाम होने वाले हैं 217 बेशकीमती हीरे, करोड़ों में है इनकी कीमत

पन्ना जिला जिला प्रशासन ने बीते महीनों में यहां की खदानों से निकले हीरों की नीलामी के लिए आगामी 21 फरवरी की तारीख तय की है। नीलामी में 217 हीरे जिनकी शुरुआती बोली करीब 4 करोड़ रखी गई है, वे नीलामी में रखे जाएंगे।

Madhya Pradesh

Madhya Pradesh में हीरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पन्ना में आगामी दिनों में हीरों की नीलामी होने जा रही है। यदि आप भी हीरे खरीदने के इच्छुक हैं तो 21 फरवरी 2023 को नीलामी में रजिस्ट्रेशन कराकर शामिल हो सकते हैं। जानकारी अनुसार बीते मार्च के बाद से अब तक निकले हीरों को नीलामी के लिए रखा जाएगा। बता दें कि करीब 4 महीने पहले दीपावली के समय भी नीलामी रखी गई थी, लेकिन मुख्य पर्व होने के कारण कम ही व्यापारी इनमें शामिल हुए थे।

मप्र के पन्ना में बेशकीमती हीरों की नीलामी होने जा रही है। जिला हीरा कार्यालय से इसके लिए 21 फरवरी की तारीख तय की गई है। इसके लिए वृहद स्तर पर तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी अनुसार हीरों की नीलामी में 217 हीरे रखे जाएंगे जिनकी अनुमानित कीमत करीब करोड़ के आसपास है। इसमें 15 बड़े हीरे रखे गए हैं। सबसे बड़ा हीरा 11.88 कैरेट का रखा जाएगा। हीरों की नीलामी में अधिक से अधिक व्यापारी शामिल हों इसके लिए राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, यूपी सहित अन्य प्रदेशों के व्यापारियों को शामिल कराने के लिए सूचना दी जा रही है।

करीब सवा करोड़ का एक हीरा है

जिला हीरा कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी अनुसार नीलामी में जो 217 हीरे रखे जाएंगे, उनमें 5 हीरे उज्जवल किस्म के होंगे, जिनकी खासी कीमत होगी। इसमें जो 11.88 कैरेट का हीरा है, उसकी अनुमानित कीमत करीब सवा करोड़ रुपए हो सकती है। बाकी चार हीरे 9.64 कैरेट, 6.44 कैरेट, 6.29 कैरेट, 5.70 कैरेट के हीरे रखे जाएंगे। इनके अलावा 1.50, 1.73, 2.46, 2.13, 1.60, 1.51, 1.23ए 5.23, 5.29, 3.23 कैरेट के ऑफ कलर के हीरे शामिल हैं।

