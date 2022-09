MP: हीरों की तलाश में डैम की मिट्टी लूट रहे लोग, एमपी-यूपी के सैकड़ों लोगों का नदी में जमावड़ा, पढ़िए खबर

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 8 सितंबर। पन्ना जिले के अजयगढ़ इलाके के विश्रामगंज से गुजरी रुंझ नदी पर इन दिनों एक बांध बनाने का काम लगा है। यहां आसपास पहाड़ों की खुदाई कर मिट्टी से नाला क्लोजर बनाने का काम चल रहा है। चूंकी यह नदी और आसपास का इलाका हीरों की खुदाई के लिए प्रसिद्ध रहा है, इस कारण बांध की मिट्टी में हीरे तलाशने के लिए कुछ दिनों से बड़ी संख्या में आसपास के लोग नदी की तलहटी तक पहुंच रहे हैं। चूंकी यह उथली नदी है और यहां पहाड़ों से बहकर मिट्टी आती है। डैम के लिए खोदी गई मिट्टी और गड्डों में लोगों को उम्मीद है कि कच्चे हीरे मिल सकते हैं, इस कारण महिला-पुरुष और बच्चे सभी सुबह से शाम तक मिट्टी को एकत्रित करने, छानकर हीरे तलाशते देखे जा सकते हैं।

बाघों के घर पन्ना टाइगर रिजर्व और नौरादेही में कीजिए वाटरफाॅल के दीदार, नजरें नहीं हटेंगी

English summary

Panna: Looting of soil in the dam in the hope of diamonds, people coming from up to UP