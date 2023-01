ORCHHA: खुदाई में मिली 500 साल पुरानी ऐतिहासिक सरकारी कॉलोनी, मिट्टी—टेराकोटा के बर्तन

ओरछा में खुदाई के दौरान दो आलीशान बस्तियों के अवशेष, सड़क, मिट्टी और टेराकोटा से बने बर्तन, पत्थर की चक्कियां निकल रहीं हैं, यह सब महज चंद दशक पुराना नहीं बल्कि 500 साल पुराने हैं।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

ORCHHA: विश्व पर्यटन स्थल और श्री रामराजा की नगरी, बुंदेलखंड की अयोध्या जमीन के नीचे भी इतिहास और समृद्धशाली, गौरवशाली शहर को छुपा हुए हैं। यहां किले, महल और हवेलियों से पहले भी आलीशान शहर हुआ करता था। जहांगीर महल के दक्षिण हिस्से में साफ-सफाई और खुदाई के दौरान 500 साल पुरानी दो सरकारी कॉलोनियां मिली हैं। साथ ही उस समय उपयोग किए जाने वाले टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन, रसोई में उपयोग होने वाली वस्तुएं और पत्थर की चक्कियां भी मिली हैं।

MP: यह पुलिस तो जुआरी निकली! दो आरक्षक घर में चलाते थे जुआ फड़

खुदाई में मिला मुगलकाल का बेशकीमती सामान

पुरात्त्व विभाग ओरछा के जहांगीर महल के दक्षिण की तरफ मौजूद हिस्से में खुदाई का काम करा रहा है। पहले यहां साफ-सफाई का काम हो रहा था, इसी दौरान जमीन ने ऐतिहासिक नगर का समृद्धशाली पुरातात्विक खजाना उगलना शुरू कर दिया। जमीन के नीचे पत्थरों से बनी दीवालें, मकान, सड़कें, 500 साल पहले लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा के बर्तन और अन्य सामान मिल रहा है। इसे पुरातत्व विभाग ने यहां प्रशिक्षित मजदूरों से संभलकर खुदाई प्रारंभ कराई है।

चंदौली में खुदाई के दौरान मिली चीजें जिसे 3800 साल पहले इंसान करता था इस्तेमाल



राजा अपने मंत्री, सूबेदार और सलाहकारों को अपने निकट रखते थे

जानकारी अनुसार ओरछा के जहांगीर महल के दक्षिणी भाग में खुदाई का काम कराया जा रहा है। किले परिसर के 600 मीटर के क्षेत्र में खुदाई और सफाई का काम किया जा रहा है। पुराने आलीशान मकानों के अवशेष के साथ ही सड़क उस समय के मिट्टी और टेराकोटा के बर्तनों के साथ ही अन्य चीजें मिल रही है। इन कॉलोनियों को देखकर पता चलता है कि उस समय भी ओरछा राज्य को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए राजा द्वारा अपने मंत्री, सूबेदारों, सलाहकारों और बजीरों को महल के पास कॉलोनी बनाकर रखा जाता होगा, ताकि सरकारी या राजकीय काम में सुविधा हो। यह पूरी बस्तियां सुरक्षित कॉलोनी की तरह बनी थी।

English summary

During the excavation in Orchha, the remains of two luxurious settlements, roads, utensils made of clay and terracotta, stone mills are coming out, all these are not just a few decades old but 500 years old.