सागर, 11 जुलाई। मप्र के सागर ज‍िले के गेहलपुर गांव में आठ साल की ब‍िट‍िया मोबाइल की बैटरी से खेल रही थी, इसी दौरान बैटरी धमाके के साथ फट गई। इसमें बच्‍ची के हाथ, पेट और छाती बुरी तरह झुलस गए हैं। परिजन उसे सागर लेकर पहुंच जहां मेड‍िकल कॉलेज में भर्ती कर उसका इलाज चल रहा है।

English summary

In Gehalpur village of Sagar district of MP, an eight-year-old daughter was playing with a mobile battery, during which the battery exploded with a bang. In this, the girl's hands, stomach and chest were badly burnt. The family took him to Sagar, where he is undergoing treatment after being admitted to the medical college.