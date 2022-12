New Year 2023:: सागर की अब बुझेगी प्यास...24 घंटे 365 दिन मिलेगा पानी

24 घंटे पेयजल सप्लाई के लिए केंद्र सरकार के सहयोग व एशियन डेव्हलपमेंट बैंक के सहयोग से सागर में टाटा प्रोजेक्ट पूर्णता की ओर है। करीब 80 फीसदी काम हो चुका है। प्रोजेक्ट का ट्रायल चल रहा है। जल्द ही सागर पानीदार होगा।

New Year 2023: सागर अब जल्द ही अपने नाम को सार्थक करने वाला है। कभी बूंद-बूंद पानी के लिए तरसने वाले सागर को आज भी महीने में 15 दिन ही पेयजल मिल पाता है। गर्मी में तो महज 10 से 12 दिन ही पानी मिल आता है, लेकिन अब जल्द ही नलों से 24 घंटे साल के 365 दिन पानी मिल सकेगा। एशियन डेव्हलपमेंट बैंक से वित्त पोषित 391 करोड़ की योजना का काम लगभग अंतिम चरण में है। साल 2023 में उम्मीद है कि 'प्यासा सागर' अब 'पानीदार सागर' बन जाएगा।

मप्र के सागर शहर में राजघाट परियोजना को विस्तार दिया जा रहा है। राजघाट बांध से अभी शहर में एक दिन के अंतराल से पेयजल सप्लाई होती है। गर्मी में तकनीकि परेशानी और मेनटेनेंस के नाम पर कटौती करना पड़ती है और कई दफा महीने में 10 दिन ही नलों से पानी आ पाता है। इधर सप्लाई व्यवस्था में खामी के कारण लाखों गैलन कीमती फिल्टर पानी बर्बाद हो जाता है। नए साल में उम्मीद है कि इन सारी समस्याओं से सागर की जनता और नगर निगम को मुक्ति मिल जाएगी और आगामी 2050 तक सागर में पानी की कोई भी समस्या नहीं होगी। दरअसल सागर में टाटा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यह एडीबी के सहयोग से प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट में यह काम हो रहे हैं

- राजघाट बांध को रॉ-वाटर में नए पंप लगाए जा रहे हैं।

- नदी से पानी उठाव की क्षमता के बढ़ाया जा रहा है।

- फिल्टर हाउस में नए रिजर्व वायर तैयार किए जा रहे हैं।

- सागर शहर और उप नगर मकरोनिया के लिए अलग-अलग रिजर्व वायर बन रहे हैं।

- फिल्टर व्यवस्था के बाद पानी लिफ्ट करने के लिए नई मोटरें स्थापित की गई हैं।

- डुगडुगी पहाड़ी पर नया टैंक बनाया जा रहा है।

- मकरोनिया टंकी तक पानी ले जाने के लिए अलग से पाइप लाइन डाली जा रही है।

- शहर में नए ओवरहेड टैंक तैयार किए जा रहे हैं।

- डैम से 24 घंटे पानी उठाने और 24 घंटे फिल्टर प्लांट चालू रहेगा।

- शहर में नए सिरे से पानी की पाइप लाइन बिछाई गई है।

- पानी की बर्बादी रोकने के लिए हर स्तर पर काम किया गया है।

- घरों में नलों के नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

- हर कनेक्शन के साथ पानी देने मीटर भी लगाया जा रहा है।

