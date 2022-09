अफ्रीकन चीता प्रोजेक्टः कूनो के बाद सागर के नौरादेही, मंदसौर के गांधी सागर में भी आएंगे चीते

Madhya Pradesh

सागर, 14 सितंबर। अफ्रीकन चीतों को मप्र के पालपुर कूनो में बसाने की तैयारियों के बीच सागर के नौरादेही वन्य प्राणी अभयारण्य और मंदसौर के गांधी सागर वन्य प्राणी अभयारण्य के लिए अच्छी और राहतभरी खबर सामने आई है। आगामी भविष्य में यहां भी अफ्रीकन चीतों को बसाने की योजना पर सरकार काम कर रही है। बात दें कि बीते रोज वन मंत्री विजय शाह सहित वन मंत्रालय के अधिकारियों ने इस आशय की जानकारी सार्वजनिक की है। पहले चरण में कूनों में चीते लाए जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको पिंजरे से बाड़े में छोड़ेंगे।

There is good news for the Naurodahi Wildlife Sanctuary in Sagar and the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary in Mandsaur regarding the African Cheetah Project. The government has clarified that after Palpur Kuno in MP, African cheetahs will also be settled in Nauradehi and Gandhi Sagar. These sanctuaries were found to be favorable for the natural habitat of African cheetahs, but in the first phase, Kuna has been selected to settle the cheetahs.