Sagar: यह कॉलोनी अवैध है, मकान न खरीदें...बोर्ड लगाएंगे, एफआईआर के बाद जेल जाएंगे ऐसे कॉलोनाइजर

Sagar: यह कॉलोनी अवैध है, इनमें प्लाट-मकान न खरीदें...सागर में अवैध कॉलोनियों के बाहर कुछ इसी तरह के बोर्ड लगे नजर आएंगे, ताकि लोगों को उनके अवैध होने की जानकारी मिल सके। यह बोर्ड नगर निगम लगवाएगा। अवैध कॉलोनाइजर पर एफआईआर होगी और राजस्व की वसूली भी की जाएगी। निगम इनके क्रय-विक्रय पर भी रोक लगाने जा रहा है। सागर में 169 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं।

मप्र सरकार ने अवैध कॉलोनी और कॉलोनाइजर को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शासन के आदेश के बाद सागर नगर निगम ने शहर में ऐसी 169 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया है। ये कॉलोनी पूर्ण रुप से अवैध हैं। सबसे अहम बात इनमें से 104 अवैध कॉलोनियां ऐसी हैं जो साल 2016 के बाद से आस्तित्व में आई हैं। पूर्व में इनकी सूची बनाई गई थी, जिसमें महज 65 कॉलोनियां मौजूद थी। सरकार ने बीच में नया आदेश जारी किया था कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने करने की प्लानिंग की जा रही है, इस कारण बीते 6 सालों में धड़ाधड़ कुकरमुत्ते की तरह अवैध कॉलोनियां बन गईं। अब इन पर कार्रवाई को लेकर निगम और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है।

हर कॉलोनी के बाहर नोटिस बोर्ड लगाकर बताएंगे यह अवैध है

निगम से मिली जानकारी अनुार सागर में साल 2016 के बाद से शहर में जो 104 अवैध कॉलोनियां आस्तित्व में आई हैं, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। निगमायुक्त चंद्रशेखर शुक्ला ने इनकी समीक्षा करते हुए इन सभी की सूची को सार्वजनिक करने और सभी अवैध कॉलोनियों की जानकारी को प्रदर्शित करते हुए इनके बाहर नोटिस बोर्ड लगवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने बताया कि लोग ठगी से बच सकें, इसके लिए पब्लिक को यह जानकारी सार्वजनिक करना आवश्यक है।

आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा

शासन के नियमानुसार 2016 के बाद जो भी अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं, उन कॉलोनाइजर पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। वसूली होगी, साथ ही राजसात करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं इनमें प्लाट, मकान के क्रय-विक्रय पर भी रोक लगेगी। सबसे अहम बात इन अवैध कॉलोनियों का जो संचालन करता है और जो वहां नलजल लाइट कनेक्शन देता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने ऐसे सभी कॉलोनाइजर्स को नोटिस देने की तैयारी कर ली है।

