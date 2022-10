MP: बसों के लॉकर में छुपाकर ग्वालियर-चम्बल से सागर लाया जा रहा नकली मावा, धरपकड़ शुरु

Madhya Pradesh

नकली मावा माफिया बसों में बने गुप्त लॉकरों में नकली मावा की खेप ग्वालियर, चंबल से सागर पहुंचा रहे हैं। धरपकड़ से बचने ये बस स्टैंड के पहले ही बसें रोककर सारा माला ऑटो रिक्शा या लोडिंग वाहनों में लोड करवा देते हैं। जिला प्रशासन ने रविवार को ऐसे ही एक मामले में फिल्मी स्टाइल में बस और उसके बाद नकली मावा की खेप का पीछा कर दुकानदार के कारखाने तक पहुंचकर दबिश दी है।

बुंदेलखंड में ग्वालियर, चंबल के खाद्य माफिया नकली मावा को खपा रहे हैं। त्योहार नजदीक आते ही शहर में चोरी छिपे नकली मावा, जिसे दुकानदार कुंदा मावा बोलते हैं, उसकी खेप लाना शुरु हो जाती है। रविवार को ऐसे ही एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस के पीने बने लॉकर से मावे की खेप पकड़ी गई हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने प्लानिंग के साथ पहले सबूत जुटाए और जब यह मावा कटरा बाजार की मिठाई दुकान के अंदर कारखाने में पहुंच गया तक इस पर कार्रवाई कर इसे जब्त किया गया।

यूपी के ट्रांसपोर्ट की बसों के लॉकरों में ला रहे मावा

सरकार के मिलावट से मुक्ति अभियान को सागर जिले के दुकानदार और ग्वालियर, भिंड, मुरैना के नकली मावा माफिया पलीता लगा रहे हैं। प्रतिबंध के बावजूद सागर में बड़ी मात्रा में रोजाना नकली कुंदा मावा बुलाया जा रहा है। सूचना के बाद कलेक्टर दीपक आर्य ने जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी अमरीज दुबे को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। रविवार को मुखबिर की सूचना पर अधिकारी ग्वालियर, झांसी की तरफ से आने वाली बस का बस स्टैंड के पास इंतजार कर रहे थे। बस आई तो बस स्टैंड के बाहर पार्क के पास ही रोक दी गई। बस का स्टाफ नीचे आया, उनके पास एक ऑटो वाला पहुंचा था। क्लीनर ने लॉकर खोलकर उसमें गठरियां निकालकर सड़क पर रखी थीं। इसी दौरान अधिकारियों ने मौके पर दबिश दी। लेकिन यह माल किस दुकानदार का है, इसका उनके पास सबूत नहीं था, इसलिए अधिकारियों ने रिक्शा वाले व बस वाले को कानून का भय दिखाया और जहां के लिए नकली माल आया है, वहां पहुंचाने के निर्देश दिए थे।

माल के पीछे-पीछे सोमू बीकानेर के कारखाने तक पहुंचे अधिकारी

अधिकारियों ने नकली मावा की गठरियां ऑटो में रखवा दी और उसे बस वाले के बताए ठिकाने तक पहुंचाने की बात कही थी। ऑटो आगे-आगे और अधिकारियों की गाड़ी पीछे-पीछे चल रही थी। ऑटो वाला नकली व दूषित मावा लेकर कटरा बाजार में मस्जिद के पास स्थित सोमू बीकानेर मिष्ठान भंडार तक पहुंचा था। यहां दुकानदार राज नारायण पाठक और उनके बेटे रायश पाठक संचालक है। इनकी दुकान पर छापामार कर कारखाने से यह नकली मावा जब्त कर लिया। यह माल उत्तर प्रदेश झांसी से पीताम्बरा ट्रांसपोर्ट की बस से भेजा गया था।

