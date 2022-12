BJP: हर पदाधिकारी को देना होगा रियल टाइम रिपोर्टिंग, 2.0 एप से रखी जा रही नजर

BJP जमीनी स्तर पर काम को लेकर गंभीर है। उसने अपने हर पदाधिकारी को बूथ स्तर पर जिम्मेदारी दे रखी है। पार्टी ने इसके लिए डिजीटल व्यवस्था है, ताकि हर पदाधिकारी अपने काम को संगठन एप 2.0 के माध्यम से पहुंचा सके।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

BJP मिशन 2023 को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी भाजपा अब अपने जिम्मेदार पदाधिकारियों को दिए जा रहे दायित्वों पर भी ऑनलाइन नजर बनाए हुए हैं। यानि पदाधिकारियों को जो दायित्व सौंपे जा रहे हैं वह उनकी खानापूर्ति नहीं कर सकते। पार्टी ने इसके लिए संगठन एप 2.0 लांच भी कर दिया है। बैठक सहित अन्य कार्यक्रमों को संबंधित पदाधिकारी को ऑनलाइन तत्काल अपलोड करना जरूरी कर दिया गया।

विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सक्रिय हो चुकी भाजपा ने अब अपने हर पदाधिकारी को दिए गए कार्यों पर ऑनलाइन नजर रखनी शुरू कर दी है, यानि पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी अब बैठकों सहित संगठन द्वारा दिए जा रहे दायित्वों की कागजी खानापूर्ति नहीं कर सकेगें। मालूम हो कि पिछले माह ही प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पार्टी का संगठन एप 2.0 लांच कर दिया गया है। बताया जाता है कि इस ऑनलाइन एप 2.0 के माध्यम से पदाधिकारियों की पूरी निगरानी वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। इस एप में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष और बूथ स्तर तक के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को अपने दिए गए प्रवास और बैठकों की पूरी जानकारी रियल टाईम पर उक्त एप पर अपलोड कर रिपोर्ट करनी पड़ रही हैं। बैठकों और प्रवास की फोटो लोकेशन, जिओ टेगिंग भी फीड करना पड़ रहा है।

जंगल में बाघों ने रोक लिया सैलानियों का रास्ता, आधे घंटे तक सांसें थामे एकटक देखते रहे

प्रदेश स्तर से एप की हो रही निगरानी

बता दें कि कई बार यह शिकायतें संगठन को मिलती रहीं हैं कि जिम्मेदार पदाधिकारियों को जो दायित्व सौंपे जाते हैं, वह महज उनकी खानापूर्ति ही कर देते हैं, लेकिन अब इस ऑनलाइन संगठन एप के माध्यम से पदाधिकारियों को अपनी पूरी रिर्पोटिंग देनी पड़ रही है। जानकारी अनुसार बताया जाता है कि इस ऑनलाइन एप की निगरानी भी प्रदेश स्तर के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा लगातार की जा रही है। उल्लेखनीय है कि मिशन 2023 को लेकर एक्शन मोड में आ चुकी सरकार और भाजपा संगठन अब कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। चुनावी वर्ष में कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहें और भाजपा सरकार की जन हितैषी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करें। इसी को देखते हुए संगठन द्वारा यह ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है।

English summary

BJP is serious about working at the grassroots level. He has given responsibility to each of his office bearers at the booth level. The party has made a digital arrangement for this, so that every office bearer can access his work through Sangathan App 2.0.