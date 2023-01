MP: राजस्व मंत्री की संपत्ति का खुलासा करने वाला नेता भगौड़ा घोषित, 5 हजार का ईनाम घोषित

राजस्व मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले व भाजपा से निष्कासित नेता राजकुमार धनौरा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन पर दर्ज गबन के मामले में फरार घोषित किया गया है। गिरफ्तारी के लिए 5 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया गया है।

Madhya Pradesh

Madhya Pradesh के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले व दान की 60 एकड़ जमीन का मामले का खुलासा करने वाले नेता राजकुमार धानौरा को भगौड़ा घोषित किया गया है। उनकी गिरफ्तारी पर 5 हजार का ईनाम घोषित किया गया है। उसने साथ मैनवाराकलां राहतगढ़ में तत्कालीन सचिव कमलेश साहू पर भी ईनाम घोषित किया गया है।

सागर पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने एक आदेश जारी किया है। इसमें मेनवाराकंला में तत्कालीन सरपंच राजकुमार सिंह धानौरा व तत्काली सचिव कमलेश साहू को गबन के आरोप में फरार बताते हुए उनकी गिरफ्तारी, पतासाजी, सूचना देने वाले को 5-5 हजार रुपए का ईनाम देने की घोषणा की गई है। पुलिस अधीक्षक के दोनों फरार तत्कालीन सरपंच व सचिव पर ईनाम घोषित करने के बाद कांग्रेस ने भाजपा से निष्कासित नेता राजकुमार धानौरा के समर्थन में पुलिस प्रशासन व मंत्री पर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है।

कौन है राजकुमार धानौरा, जिन पर ईनाम घोषित किया गया

मप्र के राजस्व एवं परिहवन मंत्री गोविंद राजपूत से अनबन व विरोध के चलते भाजपा किसान मोर्चा के तत्कालीन जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह धानौरा को पद से हटाते हुए भाजपा से निष्कासित कर दिया था। बता दें कि राजकुमार धनौरा मंत्री भूपेंद्र सिंह के रिश्तेदार भी लगते हैं। बावजूद उन पर सुरखी में पार्टी विरोधी गतिविधियों व मंत्री राजपूत का विरोध करने के आरोप लगे थे। पार्टी से निष्कासित और बाहर किए जाने के बाद राजकुमार धानौरा ने मंत्री गोविंद राजपूत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसमें जमीनों के मामले और इनके कागज भी सामने आए थे। उन पर ससुराल से 60 एकड़ जमीन दान के बहाने काली कमाई को व्हाईट् करने के आरोप भी लगाए गए थे। इसके अलावा मंत्री से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से शिकायत की गई। सुरखी के एक युवक को सुप्रीम कोर्ट ले जाकर उसके पिता को राजपूत द्वारा गायब करने, जमीन पर कब्जा करने को लेकर याचिका भी राजकुमार ने दाखिल कराई थी। दूसरी ओर उन पर पूर्व में सरपंच रहते हुए एक करोड़ के गबन करने की जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई। 5 जनवरी 2023 को यह एफआईआर दर्ज हुई और 17 जनवरी महज 12 दिन पर उन पर 5 हजार का ईनाम घोषित कर दिया गया।

मंत्री के बड़े भाई ने राजकुमार सिंह पर दर्ज कराया है मामला

राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत के बड़े भाई गुलाब सिंह राजपूत ने भाजपा से निष्कासित नेता राजकुमार धानौरा के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। इसके अलावा बीते दिनों किसान मोर्चा के वर्तमान जिलाध्यक्ष ने राजकुमार धानौरा पर निष्कासन के बाद जिलाध्यक्ष रहते हुए छपवाए गए लेटरहेड का दुरुपयोग करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। राजकुमार पर अलग-अलग मामलों में तीन एफआईआर दर्ज कराई गई हैं।

कांग्रेस ने पुलिस पर लगाए आरोप

पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरोध में स्थानीय कांग्रेस ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस प्रशासन पर मंत्री का भारी दबाव है, 5 जनवरी 2023 में दर्ज हुए मामलें में गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित करना जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, जिसे न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।

English summary

The difficulties of expelled BJP leader Rajkumar Dhanaura, who opened a front against the Revenue Minister, are increasing. He has been declared absconding in the embezzlement case registered against him. A reward of Rs 5,000 has been announced for his arrest.