Tiger Project पन्ना की बाघिन से आबाद होगा माधव नेशनल पार्क, जल्द होगी शिफ्टिंग

पन्ना को आबाद करने वाले बाघिन पी-1 और बाघ पी-3 की तीसरी पीढ़ी की बाघिन अब शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में बाघों की जननी बनने जा रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व से एक युवा बाघिन को माधव नेशनल पार्क शिफ्ट किया जा रहा है।

Tiger Project: मध्य प्रदेश में एक और नेशनल पार्क जल्द ही बाघों से आबाद होने जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में चौथी पीढ़ी की युवा बाघिन को जल्द ही शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जा रहा है। प्रदेश में बाघ पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट के तहत माधव नेशनल पार्क में 15 जनवरी से तीन बाघ शिफ्ट किए जाने हैं। इसमें ​पन्ना, बांधवगढ़ से एक-एक बाघिन और भोपाल से एक टाइगर को शिफ्ट किया जाना प्रस्तावित है। यहां कुल पांच बाघों को बसाया जाएगा।

