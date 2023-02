Panna Tiger Reserve: सुपर मॉम की बेटी बाघिन P-151 ने दिया 4 शावकों को जन्म

पन्ना से लगातार बाघों की मौत की खबर के बाद शुक्रवार को सुखद खबर मिली, यहां तीसरी दूसरी पीढ़ी की बाघिन पी-151 ने चार शावकों को जन्म दिया है। एक हिसाब से यह शावक मदर आफ पन्ना टाइगर्स टी-1 के पोते हैं।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

देश के टाइगर स्टेट मप्र के पन्ना टाइगर रिजर्व में तीन बाघों की मौत की दुखद खबरों के बाद बीती शाम सुखद तस्वीर सामने आई। बाघिन पी-151 नए साल में पहली दफा अपने 4 नन्हें शावकों के साथ नजर आई है। बता दें कि पन्ना की रानी कहलानी वाले व दो ​दिन पहले मृत मिली बाघिन टी-1 की बेटी यह बाघिन पी-151 है। कहने का मतलब नन्हें शावकों की उछलकूद से काफी हद तक पन्ना की मदर आफ पन्ना टाइगर अर्थात यहां की पहली बाघिन टी-1 की मौत को कुछ कम किया है।

English summary

After the news of continuous tiger deaths from Panna, there was good news on Friday, where the third second generation tigress P-151 has given birth to four cubs. In a sense, this cub is the grandson of Mother of Panna Tigers T-1.