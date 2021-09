CA Topper: बिना कोचिंग के घर पर पढ़ाई, एक दूसरे की करते थे कॉपी चेक, ऐसे टॉपर बनी भाई-बहन की जोड़ी

Madhya Pradesh

oi-Love Gaur

भोपाल, 14 सितंबर: मध्य प्रदेश की बेटी नंदिनी अग्रवाल ने सीए की फाइनल परीक्षा में टॉप करके पूरे देश में राज्य का नाम ऊंचा कर दिया है। मुरैना जिले की रहने वाली 19 साल की नंदिनी अग्रवाल ने जहां सीए की परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है, वहीं उनके भाई सचिन अग्रवाल (21) ने ऑल इंडिया में 18वीं रैंक पर कब्जा जमाया है। दोनों भाई-बहनों की सफलता से पूरी परिवार में खुशी का माहौल है।

Heartiest congratulations to Morena's Nandini Agrawal on securing first position in CA's final exam. Kudos to her brother Sachin Agrawal on securing 18th position. We all are proud of you both. Best wishes for the future endeavors! #caresults