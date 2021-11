Video: 'उच्च जाति की महिलाओं को घर से पकड़कर बाहर निकालो', शिवराज के मंत्री का विवादित बयान

Madhya Pradesh

oi-Love Gaur

भोपाल, 25 नवंबर: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री और आदिवासी नेता बिसाहूलाल सिंह ने फिर एक बार विवादित बयान दिया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेता बिसाहूलाल ने अनूपपुर में एक कार्यक्रम में महिलाओं को लेकर कुछ ऐसा कहा, जिसके बाद विवाद बढ़ सकता है। बिसाहूलाल सिंह महिलाओं के ही एक प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ठाकुर-ठकार जैसे बड़े-बड़े लोग अपनी महिलाओं को कोठड़ी में बंद कर देते हैं और बाहर नहीं निकलने देते। ऐसे में उनकी महिलाओं को पकड़कर-पकड़कर बाहर निकालना चाहिए।

दरअसल, मध्य प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह अनूपपुर जिले की फुनगा ग्राम पंचायत में 'नारी रत्न' सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि ठाकुर-ठाकर (उच्च जातियां) अपनी महिलाओं को अपने घरों तक सीमित रखते हैं और उन्हें समाज में काम नहीं करने देते हैं। ठाकुरों और अन्य बड़े लोगों की महिलाओं को उनके घरों से बाहर निकाला जाना चाहिए और समानता सुनिश्चित करने के लिए समाज में काम करना चाहिए। उनका दिया बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, आप भी सुनिए...

#WATCH | Thakur-thakar (upper castes) keep their women confined to their homes & don't allow them to work in society. Women of Thakurs&other big people should be dragged out of their homes & made to work in society to ensure equality: MP Minister Bisahulal Singh in Anuppur(24.11) pic.twitter.com/46962n0Puj